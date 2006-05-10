Посейдон, 2006

В канун Нового года роскошный круизный лайнер «Посейдон» терпит бедствие в открытом море: судно оказывается перевернутым гигантской блуждающей волной и медленно опускается на дно. Пока большинство выживших собираются в танцевальном зале, чтобы дождаться помощи спасателей, небольшая группа пассажиров во главе с картежником Диланом Джоном и бывшим пожарным Робертом Рамси отправляются на поиски отверстий под винтами, через которые можно выбраться из подводной могилы.
Под ударом спонтанно возникшей в Атлантическом океане волны-убийцы, роскошный круизный лайнер за несколько секунд переворачивается и начинает идти ко дну. Несколько чудом уцелевших пассажиров вынуждены объединить усилия ради спасения своих жизней. Корабль быстро заполняется водой, и они должны преодолеть разногласия и принимать судьбоносные решения на своем отчаянном пути к поверхности.