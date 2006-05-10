Посейдон, 2006

Наша рецензия

Вольфганга Петерсена в последнее время определенно тянет к морю. В «Идеальном шторме» он живописует страсти по рыболовецкому судну, в «Трое» рисует прелести ахейского путешествия к берегам Илиона, в «“Посейдоне”» сталкивает одноименный круизный лайнер с гигантской волной-убийцей. Можно, конечно, предположить, что Петерсен затосковал по водному антуражу «Лодки», лучшего своего фильма теперь уже четвертьвековой давности, где мощный экзистенциальный заряд перекрывал потенциальные ресурсы…