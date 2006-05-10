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Посейдон Посейдон
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Poseidon

Посейдон, 2006

2006 / США
7.3 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

В канун Нового года роскошный круизный лайнер «Посейдон» терпит бедствие в открытом море: судно оказывается перевернутым гигантской блуждающей волной и медленно опускается на дно. Пока большинство выживших собираются в танцевальном зале, чтобы дождаться помощи спасателей, небольшая группа пассажиров во главе с картежником Диланом Джоном и бывшим пожарным Робертом Рамси отправляются на поиски отверстий под винтами, через которые можно выбраться из подводной могилы.

  • В основу сценария лег одноименный роман Пола Галлико, опубликованный в 1969 году.
  • Прототипом судна «Посейдон» стал британский трансатлантический лайнер RMS Queen Mary 2.
  • Изначально планировалось, что картина будет запущена в производство на студии Fox Baia в Мексике, где до этого уже снимали «Титаник» (1997) и «Хозяина морей: На краю земли» (2003), однако в последний момент Fox Baia объявила о брони под другие проекты.
  • Специалисты потратили около года на то, чтобы математически смоделировать образование блуждающей волны и ее столкновение с «Посейдоном» – от разработки моделей до взаимодействий крохотных капель воды.
  • Интерьерные сцены снимались на двух отдельных съемочных площадках студии Warner Bros. в Бербанке. Одна площадка представляла помещения в нормальном виде, другая – в перевернутом.

Под ударом спонтанно возникшей в Атлантическом океане волны-убийцы, роскошный круизный лайнер за несколько секунд переворачивается и начинает идти ко дну. Несколько чудом уцелевших пассажиров вынуждены объединить усилия ради спасения своих жизней. Корабль быстро заполняется водой, и они должны преодолеть разногласия и принимать судьбоносные решения на своем отчаянном пути к поверхности.

7.3 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 22 июня 2006
Премьера онлайн 31 мая 2021
Премьера в мире 10 мая 2006
Возраст 18+
MPAA PG-13
Прокатчик КароПрокат
Бюджет $160 000 000
Режиссер
Вольфганг Петерсен
Вольфганг Петерсен
В ролях
Джош Лукас
Джош Лукас
Курт Рассел
Курт Рассел
Ричард Дрейфусс
Ричард Дрейфусс
Джимми Беннетт
Эмми Россам
Эмми Россам
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Посейдон 2 постера
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Наша рецензия
Вольфганга Петерсена в последнее время определенно тянет к морю. В «Идеальном шторме» он живописует страсти по рыболовецкому судну, в «Трое» рисует прелести ахейского путешествия к берегам Илиона, в «“Посейдоне”» сталкивает одноименный круизный лайнер с гигантской волной-убийцей. Можно, конечно, предположить, что Петерсен затосковал по водному антуражу «Лодки», лучшего своего фильма теперь уже четвертьвековой давности, где мощный экзистенциальный заряд перекрывал потенциальные ресурсы…
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Musician 2 апреля 2015, 12:51
В общем, посмотрел вчера. Неплохой фильм... Больше всего жалко папашку (бывшего мэра Нью-Йорка). Ну а про ляпы я молчу... Про то, как долго герои… Читать дальше…
Helgа 2 апреля 2015, 12:51
Тоже собираюсь на этот фильм, во-первых режиссёр Вольфганг Петерсен, во-вторых актёры довольно-таки интересные подобрались! Ну а в третьих я… Читать дальше…
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