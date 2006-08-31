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Адреналин Адреналин
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Crank

Адреналин, 2006

2006 / Великобритания / США
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59 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Когда-то Чев Челиос был наемным убийцей. Настоящим профессионалом своего дела. Решив поменять свою жизнь, он отходит от дел и предается любви со своей девушкой. Но кому-то он своей бывшей профессией круто насолил…

Проснувшись однажды утром, Чев узнает, что в его кровь был впрыснут яд, и ему остался только час. Если уровень сердечных сокращений понизится до определенного уровня, яд убьет его. А потому, чтобы не умереть, спасти свою девушку из рук неизвестного мстителя, и найти противоядие, он должен двигаться не останавливаясь.

8.1 Оцените
59 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 31 августа 2006
Премьера онлайн 16 мая 2016
Премьера в мире 31 августа 2006
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Марк Невелдайн
Марк Невелдайн
В ролях
Джейсон Стэйтем
Джейсон Стэйтем
Эми Смарт
Эми Смарт
Дуайт Йокам
Рино Уилсон
Майкл Дж. Гонсалес
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Адреналин 3 постера
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Адреналин
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
JP 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Paul, 03/09/2006 - 15:15:41):Пишу с коммуникатора, посему буду краток. Фильм отличный, на удивление очень смешной - когда герой делал своё… Читать дальше…
SoNiceGirl 2 апреля 2015, 12:51
Дорогие друзья!!!)))
Первый раз пишу здесь своё мнение о фильме, раньше этим не занималась))), но в этот раз считаю своим долгом написать отзыв,… Читать дальше…
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