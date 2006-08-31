Адреналин, 2006

Когда-то Чев Челиос был наемным убийцей. Настоящим профессионалом своего дела. Решив поменять свою жизнь, он отходит от дел и предается любви со своей девушкой. Но кому-то он своей бывшей профессией круто насолил…

Проснувшись однажды утром, Чев узнает, что в его кровь был впрыснут яд, и ему остался только час. Если уровень сердечных сокращений понизится до определенного уровня, яд убьет его. А потому, чтобы не умереть, спасти свою девушку из рук неизвестного мстителя, и найти противоядие, он должен двигаться не останавливаясь.