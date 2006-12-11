Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Свадьба на Рождество
Киноафиша Фильмы Свадьба на Рождество
А Christmas Wedding

Свадьба на Рождество, 2006

2006 / США
5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Эмили и Бен решили пожениться на Рождество, ведь именно в этот прекрасный день они встретились два года назад. И надо же было такому случиться, что накануне столь знаменательного события Эмили пришлось уехать в командировку, оставив все предсвадебные заботы недовольному Бену! Но, как оказалось, главные трудности были еще впереди: когда Эмили, уладив все дела, собралась домой, выяснилось, что из-за снежной бури все вылеты отменены. Теперь единственное, что имеет для нее значение, – это успеть на собственную свадьбу!

5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 11 декабря 2006
Премьера в мире 11 декабря 2006
Возраст 16+
Режиссер
Михаэль Цинберг
В ролях
Сара Полстон
Эрик Мэбиус
Ричард Блэкберн
Дин Кэйн
Дин Кэйн
Арт Хиндл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Свадьба на Рождество 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Приложение киноафиши