Свадьба на Рождество, 2006

Эмили и Бен решили пожениться на Рождество, ведь именно в этот прекрасный день они встретились два года назад. И надо же было такому случиться, что накануне столь знаменательного события Эмили пришлось уехать в командировку, оставив все предсвадебные заботы недовольному Бену! Но, как оказалось, главные трудности были еще впереди: когда Эмили, уладив все дела, собралась домой, выяснилось, что из-за снежной бури все вылеты отменены. Теперь единственное, что имеет для нее значение, – это успеть на собственную свадьбу!