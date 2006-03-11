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Постер фильма Минотавр
3.9
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3.9

Минотавр

, 2005
Minotaur
Германия, Великобритания, Франция, Испания / ужасы / 18+
Постер фильма Минотавр
3.9

О фильме

Тео, юный сын старейшины небольшого поселения, огражден от проклятья, вот уже долгое время господствующего над деревней. Но только положение отца Тео спасает юношу от участи, уготованной его сверстникам...

Каждые 3 года 10 юных жителей деревни отправляются на страшный остров, где их приносят в жертву кровожадному чудовищу – Минотавру. Молодых людей сажают на корабль, и суровые воины везут их на остров, где обитает монстр.

Одной из последних, кто отправился на ужасную смерть, стала возлюбленная Тео. Веря в то, что его любимая все еще жива и томится в логове Минотавра, Тео разрабатывает план по спасению девушки.

Дождавшись, когда в деревню вновь прибудут воины для того, чтобы забрать очередных жертв, Тео проникает на корабль и вместе с обреченными отправляется на остров Минотавра, во дворец его правителя – царя Миноса...

В ролях

Том Харди
Том Харди
Theo
Мишелль Ван Дер Уотер
Raphaella
Тони Тодд
Тони Тодд
Deucalion
Лекс Шрэпнел
Лекс Шрэпнел
Tyro
Джонатан Ридвин
Danu
Рутгер Хауэр
Рутгер Хауэр
Cyrnan
Мэйми МакКой
Мэйми МакКой
Morna
Люси Браун
Didi
Джеймс Брэдшоу
Ziko
Fiona Maclaine
Vena
Режиссер Джонатан Инглиш
Сценарист Nick Green, Stephen McDool
Композитор Мартин Тодшаров
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / Великобритания / Франция / Испания
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в мире 11 марта 2006
Дата выхода
11 мая 2006 Россия Lizard
11 мая 2006 Беларусь
11 мая 2006 Казахстан
11 марта 2006 США
15 июня 2006 Украина
MPAA R
Бюджет $7 000 000
Сборы в мире $892 786
Производство First Look International, Lions Gate Entertainment, Meltemi Entertainment
Другие названия
Minotaur, Minotauro, La leyenda del Minotauro, Minotauras, Minotauros, Minotaurus, Μινώταυρος, Минотавр, Минотавър, Мінотавр, ミノタウロス, 미노타우르

Рейтинг фильма

3.9
Оцените 10 голосов
3.7 IMDb
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Цитаты

Deucalion Мой бог готов к своей добыче! Давайте взглянем в пасть ада. Откройте ворота!
[идёт к двум девам]
Deucalion Не бойтесь, души ваши согреются в чреве быка, а плоть ваша станет слаще, ведь он возбужден.
[кричит вниз в яму]
Deucalion Иди, МОГУЧИЙ! Иди, ПОСМОТРИ, что я тебе принес! ИДИ, ПОПРОБУЙ!
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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