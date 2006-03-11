Тео, юный сын старейшины небольшого поселения, огражден от проклятья, вот уже долгое время господствующего над деревней. Но только положение отца Тео спасает юношу от участи, уготованной его сверстникам...

Каждые 3 года 10 юных жителей деревни отправляются на страшный остров, где их приносят в жертву кровожадному чудовищу – Минотавру. Молодых людей сажают на корабль, и суровые воины везут их на остров, где обитает монстр.

Одной из последних, кто отправился на ужасную смерть, стала возлюбленная Тео. Веря в то, что его любимая все еще жива и томится в логове Минотавра, Тео разрабатывает план по спасению девушки.

Дождавшись, когда в деревню вновь прибудут воины для того, чтобы забрать очередных жертв, Тео проникает на корабль и вместе с обреченными отправляется на остров Минотавра, во дворец его правителя – царя Миноса...