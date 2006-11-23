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Дикари
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Дикари, 2006

2006 / Россия
7.3 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Море, август. Уединенный университетский лагерь. Фанерные домики, спортплощадка, пятачок для танцев. Длиннейший дикий пляж. Вокруг лагеря на лесистых холмах стоят палатки дикарей. Интересы людей просты: позагорать, поплавать, поиграть в волейбол-баскетбол, выпить, потанцевать вечером, найти партнера для секса ночью. Поесть, когда голоден, обсохнуть и согреться, когда идет дождь. Многие вышли из студенческого возраста, могут позволить себе гораздо более комфортабельный отдых, но кончается июль, они кидают в багажник солидной машины старую палатку и едут сюда. Здесь можно взять себе новое имя, здесь не говорят о работе, здесь не важно, сколько у тебя денег. Здесь одержимы не комфортом, а общением.

Сюжет складывается из встреч и проводов, пьянок и дружеских подколов, танцев и любви.

Женщины молоды, и мужчины не стары. Тепло, нет криминала, почти нет насилия, деньги временно не важны, секс доступен, и смерть достаточно далека. Может быть, это и есть рай.

7.3 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 23 ноября 2006
Премьера в мире 23 ноября 2006
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Виктор Шамиров
Виктор Шамиров
В ролях
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Марат Башаров
Марат Башаров
Владислав Галкин
Владислав Галкин
Игорь Верник
Игорь Верник
Георгий Дронов
Георгий Дронов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дикари 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Leshiy133 2 апреля 2015, 12:51
Режиссёр Оливер Стоун наконец-таки вернулся к драйву и безумству, сняв «Особо опасных» с большим набором звёзд: Джон Траволта, Бенисио Дель Торо,… Читать дальше…
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Если бы мне, снова было 20 лет, я жил бы в Калифорнии, то этот фильм, был бы про мою, совершенно нормальную, современную мечту. Я бы со свои другом… Читать дальше…
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