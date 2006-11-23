Дикари, 2006

Море, август. Уединенный университетский лагерь. Фанерные домики, спортплощадка, пятачок для танцев. Длиннейший дикий пляж. Вокруг лагеря на лесистых холмах стоят палатки дикарей. Интересы людей просты: позагорать, поплавать, поиграть в волейбол-баскетбол, выпить, потанцевать вечером, найти партнера для секса ночью. Поесть, когда голоден, обсохнуть и согреться, когда идет дождь. Многие вышли из студенческого возраста, могут позволить себе гораздо более комфортабельный отдых, но кончается июль, они кидают в багажник солидной машины старую палатку и едут сюда. Здесь можно взять себе новое имя, здесь не говорят о работе, здесь не важно, сколько у тебя денег. Здесь одержимы не комфортом, а общением.

Сюжет складывается из встреч и проводов, пьянок и дружеских подколов, танцев и любви.

Женщины молоды, и мужчины не стары. Тепло, нет криминала, почти нет насилия, деньги временно не важны, секс доступен, и смерть достаточно далека. Может быть, это и есть рай.