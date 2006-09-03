Дитя человеческое, 2006

2027 год, человечество стоит на пороге вымирания. За последние 18 лет не было рождено ни одного ребенка, и наука не может найти причину происходящего.



Недоверчивый правительственный агент соглашается защитить и отвезти единственную чудом забеременевшую женщину в убежище на море, где рождение ее ребенка может помочь ученым спасти человеческую расу.