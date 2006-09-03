Дитя человеческое, 2006

К 2027 году люди уже восемнадцать лет как потеряли возможность к воспроизводству, что означает исчезновение человечества. Великобритания осталась единственной цивилизованной страной на планете, и теперь люди со всего мира пытаются туда иммигрировать. Однажды с правительственным чиновником Тео Фароном связывается его бывшая жена Джулия, которую он не видел более двадцати лет. Джулия просит его воспользоваться своими связями для получения транзитного документа на молодую эмигрантку. Вскоре шокированный Тео узнает, что девушка беременна – первая за все восемнадцать лет. Сможет ли герой защитить ее и ребенка?
2027 год, человечество стоит на пороге вымирания. За последние 18 лет не было рождено ни одного ребенка, и наука не может найти причину происходящего.
Недоверчивый правительственный агент соглашается защитить и отвезти единственную чудом забеременевшую женщину в убежище на море, где рождение ее ребенка может помочь ученым спасти человеческую расу.
Жизненый уровень народа… Читать дальше…