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Дитя человеческое Дитя человеческое
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Children of Men

Дитя человеческое, 2006

2006 / Великобритания / США
7.0 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

К 2027 году люди уже восемнадцать лет как потеряли возможность к воспроизводству, что означает исчезновение человечества. Великобритания осталась единственной цивилизованной страной на планете, и теперь люди со всего мира пытаются туда иммигрировать. Однажды с правительственным чиновником Тео Фароном связывается его бывшая жена Джулия, которую он не видел более двадцати лет. Джулия просит его воспользоваться своими связями для получения транзитного документа на молодую эмигрантку. Вскоре шокированный Тео узнает, что девушка беременна – первая за все восемнадцать лет. Сможет ли герой защитить ее и ребенка?

  • Фильм основанный на романе П. Д. Джеймс «Дети человеческие» 1992 года. Сценарий по книге был написан пятью авторами, в том числе Клайвом Оуэном, исполнившим в фильме главную роль, хотя его авторство не указано в титрах. 
  • Для съемки сцены нападения террористов в автомобиле героев была установлена камера, способная вращаться прямо внутри салона. Для этого была использована буровая установка, а сиденья были модифицированы, чтобы наклоняться и опускаться.  
  • В лагере беженцев можно услышать песню группы The Libertines – Arbeit macht frei. Эта немецкая фраза, означающая «Работа освободит вас», была написана над входами во все нацистские лагеря смерти и концлагеря времен Второй мировой войны. 

2027 год, человечество стоит на пороге вымирания. За последние 18 лет не было рождено ни одного ребенка, и наука не может найти причину происходящего.


Недоверчивый правительственный агент соглашается защитить и отвезти единственную чудом забеременевшую женщину в убежище на море, где рождение ее ребенка может помочь ученым спасти человеческую расу.

7.0 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в России 19 октября 2006
Премьера онлайн 31 октября 2018
Премьера в мире 3 сентября 2006
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Альфонсо Куарон
Альфонсо Куарон
В ролях
Клайв Оуэн
Клайв Оуэн
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Чиветел Иджиофор
Чарли Ханнэм
Чарли Ханнэм
Все актеры и съемочная группа
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Дитя человеческое
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«Дитя человеческое» (или, если быть верным оригиналу, «Дети человеческие») принадлежит к разряду ностальгических антиутопий, и эпоха, по которой ностальгирует новый фильм Альфонсо Куарона, названа предельно ясно и четко: это время «детей цветов», когда мечты были особенно анилиново-яркими, буддизм особенно стихийным, травка особенно вкусной, а человечество особенно прекрасным. Герой Майкла Кейна, святой длинноволосый мудрец и пацифист, главный поставщик и потребитель травы во всей округе, – на…
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Dizzy 2 апреля 2015, 12:51
Еще хочу заметить, что религиозные мотивы в этом фильме настолько тонки, что стерта грань между добром и злом. Нету не плохих не хороших. Фильм в… Читать дальше…
Rev 2 апреля 2015, 12:51
Социальная фантастика - это выступления по ТВ министров и президента, когда они обещают повысить жизненный уровень народа.

Жизненый уровень народа… Читать дальше…
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