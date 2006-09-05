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Постер фильма Переполох в общаге 2: Семестр на море
5.1
Киноафиша Фильмы Переполох в общаге 2: Семестр на море
5.1

Переполох в общаге 2: Семестр на море

, 2006
Dorm Daze 2
США / комедия / 18+
Постер фильма Переполох в общаге 2: Семестр на море
5.1

О фильме

В новом семестре наши давние знакомые, студенты Университета Биллингсли, покидают студенческий городок, чтобы вдоволь насладиться солнцем и морем. В ближайшем порту юных путешественников ждет комфортабельный лайнер, а также... их любимые преподаватели, которые не дадут своем подопечным полностью забыть об учебе.

Но морской ветер и хорошая компания не способствуют усвоению знаний, и молодежь самозабвенно решает свои личные проблемы: кто-то влюбился, кто-то расстался, одному не терпится лишиться девственности, а другому — ее срочно восстановить. Студентки воспылали страстью к своим преподавателям, и последним приходится отбивать их сексуальные атаки весьма нетрадиционным образом, а парни дружно сходят с ума по жене капитана корабля. И ко всему этому профессор археологии совсем некстати затеял скучнейшую лекцию, единственной достопримечательностью которой стала демонстрация уникального бриллианта Сердце Фараона. Вот сия драгоценность и станет главным действующим лицом студенческого спектакля и нехилой заварушки с участием всех пассажиров лайнера.

Веселые несуразицы, забавные ситуации и масса курьезов развеселит даже самого пессимистичного зрителя и на долгое время зарядит хорошим настроением всех, кто окажется в радиусе 500 метров от киноэкрана!

В ролях

Джеймс ДеБелло
Джеймс ДеБелло
Cliff Richards
Мари Дельфино
Gerri Farber
Тони Денман
Newmar
Ларри Дрэйк
Dean Dryer
Даниэлла Фишел
Marla
Вида Гуэрра
Violet
Джереми Хауард
Eli
Дженнифер Лайонс
Кип Мартин
Крис Оуэн
Крис Оуэн
Чарлз Шонесси
Жасмин Сэнт Клер
Режиссер Дэвид Хилленбранд, Скотт Хилленбранд
Сценарист Джош Миллер, Патрик Кэйси
Композитор Дэвид Хилленбранд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 5 сентября 2006
Дата выхода
14 декабря 2006 Россия Lizard
14 декабря 2006 Беларусь
14 декабря 2006 Германия
8 ноября 2007 Испания
14 декабря 2006 Казахстан
14 декабря 2006 США
14 декабря 2006 Украина
MPAA R
Сборы в мире $512 000
Производство Hill & Brand Entertainment, National Lampoon, Open Sky Entertainment
Другие названия
Dorm Daze 2, Dorm Daze 2: College @ Sea, National Lampoon's Dorm Daze 2, Agyatlan ágyasok 2., College Animals 2, College Animals 2 - Wilde Studenten auf hoher See, Dorm Daze 2 - huumaa Karibialla, Escuela de novatos 2: Desparrame a babor, National Lampoon esittää Dorm Daze 2 - huumaa Karibialla, National Lampoon's Dorm Daze 2: College @ Sea, Nhầm Lẫn 2, Nota 12 em Confusão: O Cruzeiro dos Loucos, Oi protoeteis... pane diakopes 2, Szalony akademik II - Semestr na morzu, Οι πρωτοετείς... πάνε διακοπές 2, Місцева сатира. Переполох в гуртожитку 2: навчання в морі, Переполох в общаге 2: Семестр на море, National Lampoon’s Dorm Daze 2, National Lampoon's Presents Dorm Daze 2: College @ Sea, National Lampoon's Dorm Daze 2: College at Sea

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 10 голосов
4.1 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020
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