В новом семестре наши давние знакомые, студенты Университета Биллингсли, покидают студенческий городок, чтобы вдоволь насладиться солнцем и морем. В ближайшем порту юных путешественников ждет комфортабельный лайнер, а также... их любимые преподаватели, которые не дадут своем подопечным полностью забыть об учебе.

Но морской ветер и хорошая компания не способствуют усвоению знаний, и молодежь самозабвенно решает свои личные проблемы: кто-то влюбился, кто-то расстался, одному не терпится лишиться девственности, а другому — ее срочно восстановить. Студентки воспылали страстью к своим преподавателям, и последним приходится отбивать их сексуальные атаки весьма нетрадиционным образом, а парни дружно сходят с ума по жене капитана корабля. И ко всему этому профессор археологии совсем некстати затеял скучнейшую лекцию, единственной достопримечательностью которой стала демонстрация уникального бриллианта Сердце Фараона. Вот сия драгоценность и станет главным действующим лицом студенческого спектакля и нехилой заварушки с участием всех пассажиров лайнера.

Веселые несуразицы, забавные ситуации и масса курьезов развеселит даже самого пессимистичного зрителя и на долгое время зарядит хорошим настроением всех, кто окажется в радиусе 500 метров от киноэкрана!