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Любопытный Джордж Любопытный Джордж
Киноафиша Фильмы Любопытный Джордж
Curious George

Любопытный Джордж, 2006

2006 / США
4.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме
Приключения Любопытного Джорджа, любознательной маленькой обезьянки с ненасытным голодом к приключениям. Природные мужественность и любовь к забавам приводит его к новым друзьям, но также и вовлекает в ряд не совсем хороших приключений…
4.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 10 августа 2006
Премьера в мире 10 февраля 2006
Возраст 18+
MPAA G
Прокатчик UPI
Бюджет $50 000 000
Режиссер
Мэттью О'Кэллаган
В ролях
Уилл Феррелл
Уилл Феррелл
Дрю Бэрримор
Дрю Бэрримор
Дэвид Кросс
Дэвид Кросс
Юджин Леви
Юджин Леви
Джоан Плоурайт
Джоан Плоурайт
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Любопытный Джордж 2 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
mari 2 апреля 2015, 12:51
моим деткам он очень поравился,побольше бы таких добрых!
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13 голосов
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саундтрек мультфильма Любопытный Джордж
Кадры из мультфильма Все кадры
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