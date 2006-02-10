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Любопытный Джордж
Curious George
Любопытный Джордж, 2006
2006 / США
4.7
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Жанр:
приключения
анимация
комедия
семейный
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О фильме
Приключения Любопытного Джорджа, любознательной маленькой обезьянки с ненасытным голодом к приключениям. Природные мужественность и любовь к забавам приводит его к новым друзьям, но также и вовлекает в ряд не совсем хороших приключений…
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4.7
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность
1 час 26 минут
Год выпуска
2006
Премьера в России
10 августа 2006
Премьера в мире
10 февраля 2006
Возраст
18+
MPAA
G
Прокатчик
UPI
Бюджет
$50 000 000
Режиссер
Мэттью О'Кэллаган
В ролях
Уилл Феррелл
Дрю Бэрримор
Дэвид Кросс
Юджин Леви
Джоан Плоурайт
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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Отзывы о мультфильме
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mari
2 апреля 2015, 12:51
моим деткам он очень поравился,побольше бы таких добрых!
Отзывы
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13
голосов
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саундтрек мультфильма
Любопытный Джордж
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