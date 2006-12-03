Тайна волка, 2006

Дикая природа для юной Саллы – дом родной. Она живет с приемными родителями в крошечном поселке и раскатывает на снегоходе в полном одиночестве, не ведая страха. И только ей одной известно, что в горах появилось семейство волков, хотя охотники и полицейские наотрез отказываются в это верить. Какие еще волки! Да их здесь отродясь не бывало! Однажды Салла повстречала в поселке незнакомку, не догадываясь о том, какие сложные проблемы последуют за этим событием. Но и они отойдут на второй план, когда мужчины из ее поселка столкнутся с волками. Уничтожив одного их них, они устраивают охоту на двух беззащитных детенышей. Салла бросается на помощь, хотя спасти волчат в одиночку будет практически невозможно. Кого же выбрать себе в союзники?