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Тайна волка
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Suden arvoitus

Тайна волка, 2006

2006 / Финляндия / Швеция / Великобритания
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11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

Дикая природа для юной Саллы – дом родной. Она живет с приемными родителями в крошечном поселке и раскатывает на снегоходе в полном одиночестве, не ведая страха. И только ей одной известно, что в горах появилось семейство волков, хотя охотники и полицейские наотрез отказываются в это верить. Какие еще волки! Да их здесь отродясь не бывало! Однажды Салла повстречала в поселке незнакомку, не догадываясь о том, какие сложные проблемы последуют за этим событием. Но и они отойдут на второй план, когда мужчины из ее поселка столкнутся с волками. Уничтожив одного их них, они устраивают охоту на двух беззащитных детенышей. Салла бросается на помощь, хотя спасти волчат в одиночку будет практически невозможно. Кого же выбрать себе в союзники?

7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 3 декабря 2006
Премьера в мире 3 декабря 2006
Возраст 12+
Режиссер
Раймо О Ниеми
В ролях
Тия Тальвисара
Жанне Саксела
Вуокко Ховатта
Миа Нуутила
Питер Франзен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тайна волка 1 постер
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