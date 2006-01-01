Старые друзья Марк, МакГрифф и Джэйсон, жизнь которых преподносит одни сплошные неурядицы, отправляются в путешествие из Пенсильвании в солнечную Флориду на матч чемпионата по футболу. Дорога не обходится без опасных приключений: психоделические грибы, встреча с крокодилом-людоедом, пожар.

Трое друзей встречают на своем пути таинственного однорукого Мелвиля и следуют его странным советам. В результате они решают инсценировать свою смерть и взять у судьбы еще один шанс, чтобы устроить жизнь. Сбросив призовую винтажную автомашину Марка в крокодилье болото, троица разбегается, понимая, что для сохранения тайны они никогда больше не должны встречаться. Но устроить новую жизнь оказалось не так уж просто. У них все те же проблемы и головные боли. Каждый из героев постепенно начинает открывать для себя, что же самым важным является в их жизни.