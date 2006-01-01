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Постер фильма Два билета в рай
5.2
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5.2

Два билета в рай

, 2006
Two Tickets to Paradise
США / комедия / 18+
Постер фильма Два билета в рай
5.2

О фильме

Старые друзья Марк, МакГрифф и Джэйсон, жизнь которых преподносит одни сплошные неурядицы, отправляются в путешествие из  Пенсильвании в солнечную Флориду на матч чемпионата по футболу. Дорога не обходится без опасных приключений: психоделические грибы, встреча с крокодилом-людоедом, пожар.

Трое друзей встречают на своем пути таинственного однорукого Мелвиля и следуют его странным советам. В результате они решают инсценировать свою смерть и взять у судьбы еще один шанс, чтобы устроить жизнь. Сбросив призовую винтажную автомашину Марка в крокодилье болото, троица разбегается, понимая, что для сохранения тайны они никогда больше не должны встречаться. Но устроить новую жизнь оказалось не так уж просто. У них все те же проблемы и головные боли. Каждый из героев постепенно начинает открывать для себя, что же самым важным является в их жизни.

В ролях

Джон К. МакГинли
Джон К. МакГинли
Mark
Д.Б. Суини
Д.Б. Суини
Billy McGriff
Нед Беллами
Нед Беллами
Stan
Дженн Браун
Hooter Girl
Эд Харрис
Эд Харрис
Мэнди Браун
Dancer On Bar
Брайан Хэйес Карри
Collector
Dilsey Davis
Janice
Tad Dowd
Scalper
Лесли Фишер
Jennifer
Richard Fullerton
Mr. Torterelli
Режиссер Д.Б. Суини
Сценарист Брайан Хэйес Карри, Д.Б. Суини
Композитор John Nordstrom
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 1 января 2006
Дата выхода
6 апреля 2006 Россия 16+
6 апреля 2006 Казахстан
1 января 2006 США
6 апреля 2006 Украина
MPAA R
Бюджет $1 750 000
Производство Scrudge LLC
Другие названия
Two Tickets to Paradise, Life's a Trip, Bilhetes Para o Paraíso, Cararile vietii, Dirt Nap, Dwa bilety do raju, Eisitirio gia ton Paradeiso, Εισιτήριο για τον Παράδεισο, Два билета в рай

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 12 голосов
5.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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