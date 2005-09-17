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Хостел Хостел
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Hostel

Хостел, 2005

2005 / Германия / Исландия / Словакия / Чехия / США
6.8 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме

Квентин Тарантино представляет...

Американские туристы путешествуют по Европе в поисках сексуальных приключений, но в одном из городков Словакии есть место, где любые даже самые страшные фантазии можно воплотить в жизнь. Именно там грех возведен в культ, а мучительная смерть лучшая оплата за предоставленные услуги... Какую цену готовы заплатить искатели приключений за неизвестность, и как далеко их может завести инстинкт самосохранения?...

6.8 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 23 февраля 2006
Премьера онлайн 15 сентября 2021
Премьера в мире 17 сентября 2005
Возраст 18+
Прокатчик Пирамида
Режиссер
Элай Рот
Элай Рот
В ролях
Джэй Эрнандес
Дерек Ричардсон
Эйтор Гудйонссон
Барбара Недельякова
Яна Кадерабкова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Хостел 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Говорят, горбатого исправит только могила. Лично я вообще сомневаюсь, что могила может кого-то исправить (скорее уж наоборот, если вы понимаете, о чем я), в случае же Илая Рота, автора сценария и постановщика Hostel’a, это можно утверждать вдвойне категорически. Тут бессильна даже циркулярная бензопила. Вообще, надо признать, со времен вирусно-анатомической «Лихорадки», представлявшей собою одно сплошное надругательство над зрительским желудочно-кишечным трактом, м-р Рот эволюционировал в…
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Kartinka 2 апреля 2015, 12:51
Фильм - безвкусный. Что-то сродни Евротура + Техасская резня.
Непонятен замысел режиссера. Для чего собственно снят фильм? ЧТо же хотел нам поведать… Читать дальше…
докторАйБолит 2 апреля 2015, 12:51
.. что могу сказть. фильм . по ограничениям в возрасте - брехня - пол зала были дети. они же и смылись на половине фильма. сами :). передо мной… Читать дальше…
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18 голосов
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саундтрек фильма Хостел
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19 октября 2020 12:09
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