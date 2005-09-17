Хостел, 2005

Квентин Тарантино представляет...

Американские туристы путешествуют по Европе в поисках сексуальных приключений, но в одном из городков Словакии есть место, где любые даже самые страшные фантазии можно воплотить в жизнь. Именно там грех возведен в культ, а мучительная смерть лучшая оплата за предоставленные услуги... Какую цену готовы заплатить искатели приключений за неизвестность, и как далеко их может завести инстинкт самосохранения?...