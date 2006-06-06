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Постер фильма Ведьма
5.4
Киноафиша Фильмы Ведьма
5.4

Ведьма

, 2006
The Witch
Россия / триллер, мистика, ужасы / 18+
Постер фильма Ведьма
5.4

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Главный герой фильма, журналист Айван, известен среди коллег как тусовщик и любитель женского общества. Парень моментально становится своим на любой вечеринке, светские скандалы, сплетни и интриги - его конек. Неожиданно Айван получает от главного редактора задание - написать материал о глухом городишке, где творится какая-то чертовщина. Герой не горит желанием покидать мегаполис, но и отказаться от поручения тоже нельзя. С большой неохотой он отправляется в путь, но когда опускаются сумерки, сбивается с дороги и решает остановиться в заброшенном доме. К радости Айвана, на огонек заглядывает привлекательная молодая женщина. Парень не подозревает, каким кошмаром обернется для него эта встреча...

  • Фильм является вольной художественной интерпретацией повести Николая Васильевича Гоголя “Вий”. 
  • Главные роли в фильме исполнили российские актеры Валерий Николаев и Евгения Крюкова. Во всех остальных ролях заняты эстонские артисты - Лембит Ульфсак, Ита Эвер, Арнис Лицитис и другие.
  • “Ведьма” - вторая картина Олега Фесенко, в которой одну из центральных ролей сыграла Евгения Крюкова. В 2005 году на экраны вышел остросюжетный сериал “Умножающий печаль”, в котором Евгении досталась роль Марины.

Веселый и обаятельный журналист Айван известен своим пристрастием к светским тусовкам и публичным скандалам. А потому предложение босса отправиться исследовать природу загадочных явлений, происходящих в отдаленном городе, воспринимает без особого энтузиазма. Намереваясь побыстрее разделаться с досадным поручением, Айван отправляется в путь. Однако к вечеру его автомобиль оказывается на заброшенной дорге, которая приводит героя к старому дому, где заблудившемуся путнику удается найти приют. ...Когда часы бьют полночь, на пороге комнаты журналиста появляется очаровательная девушка. Большой любитель женского общества, он пускает в ход все свое обаяние и быстро встречает взаимность. У Айвана и в мыслях нет, что объятия нежной девы обернутся настоящим кошмаром...

В ролях

Евгения Крюкова
Евгения Крюкова
Marryl
Валерий Николаев
Валерий Николаев
Ivan Berkhoff
Ита Эвер
Ита Эвер
Old Lady
Арнис Лицитис
Арнис Лицитис
Mr. Patch
Лембит Ульфсак
Лембит Ульфсак
The Sheriff
Юхан Ульфсак
Deputy #1
Рейн Толк
Deputy #2
Яан Реккор
Priest
Пеэтер Волконски
Doctor
Ану Ламп
Kathleen
Режиссер Олег Фесенко
Сценарист Олег Фесенко, Николай Васильевич Гоголь, Igor Mitushyn
Композитор Oleg Fedoseev, Ilar Oale
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 6 июня 2006
Дата выхода
6 июня 2006 Россия Lizard 18+
30 ноября 2006 Беларусь
30 ноября 2006 Казахстан
11 ноября 2006 США
30 ноября 2006 Украина
Сборы в мире $4 980 529
Производство Lizard Cinema Trade
Другие названия
Vedma, The Power of Fear, Evil, Potęga strachu, Ragana, Вeдьма, Qorxunun Gücü

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 16 голосов
3.8 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 22 марта 2021

Наша рецензия

Как видно, не только Валерий Меладзе, сделавший клип с кадрами работы какого-то очередного американского «убойного отдела», любит иллюстрировать свои сюжеты заокеанскими реалиями. Авторы «Ведьмы» зачем-то перенесли интригу гоголевского «Вия» в… США (в титрах, кстати, Николай Васильевич мудро не указан), убрав самого Вия и его многочисленных приспешников, зато добавив американской полиции и американских же селян в исполнении специально завезенных на съемочную площадку прибалтийских – в…

Отзывы о фильме

Kinoshnitsa 2 апреля 2015, 12:51
Люди! Отчаянно НЕ рекомендую ходить вам на этот бред. На самом деле он не выдерживает никакого сравнения с нашим "Вием" советских времен,… Читать дальше…
Kozyava 2 апреля 2015, 12:51
Вот Вы привязались - плохой, да плохой. Ни хрена не плохой, в мой сеанс "глубоко разочарованных" не было, а верещало со страху пол зала,… Читать дальше…
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