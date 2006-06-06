Главный герой фильма, журналист Айван, известен среди коллег как тусовщик и любитель женского общества. Парень моментально становится своим на любой вечеринке, светские скандалы, сплетни и интриги - его конек. Неожиданно Айван получает от главного редактора задание - написать материал о глухом городишке, где творится какая-то чертовщина. Герой не горит желанием покидать мегаполис, но и отказаться от поручения тоже нельзя. С большой неохотой он отправляется в путь, но когда опускаются сумерки, сбивается с дороги и решает остановиться в заброшенном доме. К радости Айвана, на огонек заглядывает привлекательная молодая женщина. Парень не подозревает, каким кошмаром обернется для него эта встреча...
Веселый и обаятельный журналист Айван известен своим пристрастием к светским тусовкам и публичным скандалам. А потому предложение босса отправиться исследовать природу загадочных явлений, происходящих в отдаленном городе, воспринимает без особого энтузиазма. Намереваясь побыстрее разделаться с досадным поручением, Айван отправляется в путь. Однако к вечеру его автомобиль оказывается на заброшенной дорге, которая приводит героя к старому дому, где заблудившемуся путнику удается найти приют. ...Когда часы бьют полночь, на пороге комнаты журналиста появляется очаровательная девушка. Большой любитель женского общества, он пускает в ход все свое обаяние и быстро встречает взаимность. У Айвана и в мыслях нет, что объятия нежной девы обернутся настоящим кошмаром...
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