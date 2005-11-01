Вчерашняя школьница Дженнифер Тейлор влюблена в Джейсона Мастерса, всемирно известную рок-звезду, но всем попыткам встретиться с ним всегда мешает ее заклятый враг Алексис. Надеясь получить еще один шанс, Дженнифер устраивается на работу на любимый карибский курорт Мастерса, где к ней присоединяется ее лучший друг Райан. Дженнифер пробирается на борт корабля, на котором находится Джейсон, и случайно спасает его от утопления. Хотя пара оказывается в уединенной бухте кажущегося безлюдным острова, вскоре Дженнифер обнаруживает, что они находятся недалеко от курорта. Тем не менее, она решает обманывать Мастерса, чтобы тот влюбился в нее…