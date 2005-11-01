Вчерашняя школьница Дженнифер Тейлор влюблена в Джейсона Мастерса, всемирно известную рок-звезду, но всем попыткам встретиться с ним всегда мешает ее заклятый враг Алексис. Надеясь получить еще один шанс, Дженнифер устраивается на работу на любимый карибский курорт Мастерса, где к ней присоединяется ее лучший друг Райан. Дженнифер пробирается на борт корабля, на котором находится Джейсон, и случайно спасает его от утопления. Хотя пара оказывается в уединенной бухте кажущегося безлюдным острова, вскоре Дженнифер обнаруживает, что они находятся недалеко от курорта. Тем не менее, она решает обманывать Мастерса, чтобы тот влюбился в нее…
Восемнадцатилетняя Дженни приходит в полный восторг, узнав, что ее любимая рок-звезда – Джейсон Мастерс, приехал отдыхать на тропический курорт, где она работает. Волею несчастного случая они вдвоем попадают на "необитаемый" остров, от которого, на самом деле, рукой подать до большой земли. Но Дженни сохраняет это в тайне. Однако идиллия на острове длится недолго: "коварное" море выбрасывает новых претенденток на ее кумира!..
|1 июня 2006
|Россия
|Вест
|16+
|1 июня 2006
|Беларусь
|8 июня 2006
|Бразилия
|18 мая 2007
|Великобритания
|1 ноября 2005
|Доминика
|1 июня 2006
|Казахстан
|21 января 2007
|США
|1 июня 2006
|Украина