Постер фильма Любовь на острове
Любовь на острове

Lovewrecked 18+
Вчерашняя школьница Дженнифер Тейлор влюблена в Джейсона Мастерса, всемирно известную рок-звезду, но всем попыткам встретиться с ним всегда мешает ее заклятый враг Алексис. Надеясь получить еще один шанс, Дженнифер устраивается на работу на любимый карибский курорт Мастерса, где к ней присоединяется ее лучший друг Райан. Дженнифер пробирается на борт корабля, на котором находится Джейсон, и случайно спасает его от утопления. Хотя пара оказывается в уединенной бухте кажущегося безлюдным острова, вскоре Дженнифер обнаруживает, что они находятся недалеко от курорта. Тем не менее, она решает обманывать Мастерса, чтобы тот влюбился в нее…

  • Альфонсо Рибейро и Джонатан Беннетт, сыгравшие Брента и Райана соответственно, когда-то оба участвовали в американской версии шоу «Танцы со звездами».
  • В сцене, где Дженнифер выходит из душа, где ее случайно видит Райан, можно очень хорошо увидеть надетый на ней топ, хотя из их диалога очевидно, что она обнажена.
  • В Голливуде Аманда Байнс, исполнившая в фильме главную роль, известна главным образом не своими актерскими способностями, а проблемами с законом и наркотиками. Альфонсо Рибейро неоднократно упоминал, что на съемочной площадке этого фильма Аманда вела себя очень странно, витала в облаках и не могла удержать нить разговора.

Восемнадцатилетняя Дженни приходит в полный восторг, узнав, что ее любимая рок-звезда – Джейсон Мастерс, приехал отдыхать на тропический курорт, где она работает. Волею несчастного случая они вдвоем попадают на "необитаемый" остров, от которого, на самом деле, рукой подать до большой земли. Но Дженни сохраняет это в тайне. Однако идиллия на острове длится недолго: "коварное" море выбрасывает новых претенденток на ее кумира!..

Страна США
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 1 ноября 2005
Премьера в мире 1 ноября 2005
Дата выхода
1 июня 2006 Россия Вест 16+
1 июня 2006 Беларусь
8 июня 2006 Бразилия
18 мая 2007 Великобритания
1 ноября 2005 Доминика
1 июня 2006 Казахстан
21 января 2007 США
1 июня 2006 Украина
MPAA PG-13
Сборы в мире $3 505 963
Производство Media 8 Entertainment, Bacon & Eggs, International Entertainment Corp.
Другие названия
Love Wrecked, Lovewrecked, Temptation Island, Solos por accidente, A sztárkivetett, Amore al primo tuffo, Amour à la dérive, Aşk Adası, Brodolomka ljubezni, Enamorados por accidente, Erotevmenoi navagoi, Haaksirikkohuijaus, L'amour à la dérive, Ljubavni brodolom, Lovewrecked - Liebe über Bord, Mi ligue en apuros, Paradise Beach - Groupies inklusive, Perdida de Amores, Rozbitkowie, S.O.S. do Amor, Summertime - Sole, cuore... amore, Szerelem a szigeten, Une fan pas comme les autres, Кохання на острові, Любовь на острове, Разбита любов, ラブ・ウレック
Режиссер
Рэндал Клайзер
В ролях
Аманда Байнс
Аманда Байнс
Крис Кармак
Джонатан Беннетт
Джонатан Беннетт
Фред Уиллард
Фред Уиллард
Джэми-Линн Сиглер
Джэми-Линн Сиглер
Все актеры и съемочная группа
5.6
4.9 IMDb
