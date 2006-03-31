Меню
Слизняк

Слизняк

Slither 18+
О фильме

Грант Грант, обычный житель Уилси, находит упавший метеорит в лесу, из которого вырывается загадочная субстанция, попадая в его тело и вызывая у него странные метаморфозы. Он становится ненасытным и постоянно испытывает огромный голод, а его тело постепенно трансформируется.
Когда он осознает, что его новое предназначение - заразить остальных жителей, он начинает превращать их в зомби, такие же как он.
В то время как Грант продолжает заражать людей, шериф Билл Парди и группа выживших борются за свои жизни и пытаются найти способы остановить превращение жителей и предотвратить Гранта от его злых замыслов. Напряженная битва за жизнь и судьбу города разворачивается в этой жуткой истории.

Страна США / Канада
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 21 ноября 2006
Премьера в мире 31 марта 2006
Дата выхода
31 марта 2006 Россия Централ Партнершип 16+
18 мая 2006 Австралия
19 апреля 2006 Бельгия
15 июня 2006 Бразилия
28 апреля 2006 Великобритания
22 июня 2006 Германия
10 августа 2006 Гонконг
28 апреля 2006 Ирландия
16 июня 2006 Исландия
12 мая 2006 Испания
30 июня 2006 Италия
31 марта 2006 Казахстан
31 марта 2006 Канада 18A
12 мая 2006 Мексика
29 июня 2006 Нидерланды
29 марта 2007 Португалия
31 марта 2006 США
8 июня 2006 Сингапур
6 апреля 2006 Таиланд
21 апреля 2006 Тайвань
21 апреля 2006 Турция
31 марта 2006 Украина
26 апреля 2006 Филиппины
19 апреля 2006 Франция
1 августа 2008 Южная Корея
8 декабря 2007 Япония
MPAA R
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $12 834 936
Производство Gold Circle Films, Strike Entertainment, Brightlight Pictures
Другие названия
Slither, Criaturas rastreras, Ljigavci, Ấu Trùng Ma, Horribilis, Incisions, Parasita, Robale, Seres Rastejantes, Slimák, Slither - criaturas rastreras, Slither - Féltél már nevetve?, Slither - Os Invasores, Slither - Voll auf den Schleim gegangen, Slither: La plaga, Šlykštynė, Târâtoarea, Yaratıklar, Παράσιτα, Гмизавци, Плужекът, Слизняк, Слимак, スリザー, 撕裂人
Режиссер
Джеймс Ганн
Джеймс Ганн
В ролях
Нэйтан Филлион
Нэйтан Филлион
Элизабет Бэнкс
Элизабет Бэнкс
Майкл Рукер
Майкл Рукер
Таня Солнье
Бренда Джеймс
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Лучшие боди-хорроры

Рейтинг фильма

6.2
15 голосов
6.5 IMDb
Новости о фильме
Тело говорит: 8 малоизвестных боди-хорроров, которые взорвут вам мозг
Тело говорит: 8 малоизвестных боди-хорроров, которые взорвут вам мозг Не только Дэвид Кроненберг.
9 сентября 2025 00:31
Джеймс Ганн поделился забавными фото и историями со съемок первого фильма
Джеймс Ганн поделился забавными фото и историями со съемок первого фильма Создатель «Стражей Галактики» отмечает 14-летие режиссерской деятельности.
2 апреля 2020 15:19
Джеймс Ганн перечислил персонажей-«любимчиков» из своих фильмов
Джеймс Ганн перечислил персонажей-«любимчиков» из своих фильмов Режиссер не ограничился «Стражами Галактики».
18 марта 2020 10:09
