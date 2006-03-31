Грант Грант, обычный житель Уилси, находит упавший метеорит в лесу, из которого вырывается загадочная субстанция, попадая в его тело и вызывая у него странные метаморфозы. Он становится ненасытным и постоянно испытывает огромный голод, а его тело постепенно трансформируется.

Когда он осознает, что его новое предназначение - заразить остальных жителей, он начинает превращать их в зомби, такие же как он.

В то время как Грант продолжает заражать людей, шериф Билл Парди и группа выживших борются за свои жизни и пытаются найти способы остановить превращение жителей и предотвратить Гранта от его злых замыслов. Напряженная битва за жизнь и судьбу города разворачивается в этой жуткой истории.