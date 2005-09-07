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Corpse Bride

Труп невесты, 2005

2005 / США
7.9 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сын зажиточных торговцев Виктор и дочь обедневших аристократов Виктория ни разу не видели друг друга, но совсем скоро им предстоит пожениться. При первой же встрече герои понимают, что буквально созданы друг для друга, но на репетиции венчания Виктора охватывает паника, и он сбегает в близлежащий лес, чтобы успокоиться и как следует выучить свои слова к свадьбе. Но молодого человека ждет сюрприз: произнесенные вслух клятвы верности принимает на свой счет некогда убитая девушка, пробудившаяся от вечного сна. Она отвечает согласием, и вместе с ней Виктор попадает в царство мертвых.

  • Куклы для фильма были сделаны из нержавеющей стали и имели в высоту 30 см.
  • Концепты для большинства персонажей разработал лично Тим Бертон.
  • Актеры озвучили своих героев еще до старта съемок.
  • Костотряса, спевшего джазовую композицию «Останки дней» об истории Эмили, озвучил Дэнни Элфман, автор саундтрека к мультфильму.
  • Над мультфильмом работали 22 аниматора: каждый из них создавал примерно по 6 секунд материала в неделю. В ходе производства было отснято почти 109 миллионов кадров, а на создание картины ушло 55 недель.

Виктор возвращается домой со своим другом. Дома он намерен жениться на своей невесте Виктории. По дороге друзья останавливаются передохнуть в лесу, и Виктор, шутки ради, надевает свое обручальное кольцо на похожий на палец сучок, валяющийся на земле, и произносит брачный обет. И вдруг оказывается, что сучок, вовсе не сучок, а разложившийся палец, принадлежащий убитой девушке, которая становится зомби, и настаивает, что с этих пор она законная жена Виктора.

7.9 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 26 января 2006
Премьера онлайн 1 марта 2022
Премьера в мире 7 сентября 2005
Возраст 12+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Тим Бертон
Тим Бертон
В ролях
Эмили Уотсон
Эмили Уотсон
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Джонни Депп
Джонни Депп
Альберт Финни
Все актеры и съемочная группа
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В черно-бело-сером с легким налетом синевы викторианском городке XIX века вот-вот должны породниться два семейства: обанкротившиеся аристократы Эверглоты, жаждущие свадебным путем уплатить долги и вернуть себе положение в обществе, и рыботорговцы Ван Дорты, надеющиеся с помощью изящного матримониального сальто взлететь к блеску и величию высшего света. Представители семейств – Виктор и Виктория, жених и невеста, – с благостным трепетом ожидают венчания, а в преддверии заучивают…
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Olicia 2 апреля 2015, 12:51
Обожаю Бертона. Почти гений. Хочу затащить дочку на мульик, но не знаю, можно ли детям смотреть его? Подскажите, люди добрые.✊
крафтя 2 апреля 2015, 12:51
замечательный мульт! очень красивый и трогательный ✊
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8 декабря 2022 18:00
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