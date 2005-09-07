Труп невесты, 2005

Сын зажиточных торговцев Виктор и дочь обедневших аристократов Виктория ни разу не видели друг друга, но совсем скоро им предстоит пожениться. При первой же встрече герои понимают, что буквально созданы друг для друга, но на репетиции венчания Виктора охватывает паника, и он сбегает в близлежащий лес, чтобы успокоиться и как следует выучить свои слова к свадьбе. Но молодого человека ждет сюрприз: произнесенные вслух клятвы верности принимает на свой счет некогда убитая девушка, пробудившаяся от вечного сна. Она отвечает согласием, и вместе с ней Виктор попадает в царство мертвых.
Виктор возвращается домой со своим другом. Дома он намерен жениться на своей невесте Виктории. По дороге друзья останавливаются передохнуть в лесу, и Виктор, шутки ради, надевает свое обручальное кольцо на похожий на палец сучок, валяющийся на земле, и произносит брачный обет. И вдруг оказывается, что сучок, вовсе не сучок, а разложившийся палец, принадлежащий убитой девушке, которая становится зомби, и настаивает, что с этих пор она законная жена Виктора.