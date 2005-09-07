Труп невесты, 2005

Сын зажиточных торговцев Виктор и дочь обедневших аристократов Виктория ни разу не видели друг друга, но совсем скоро им предстоит пожениться. При первой же встрече герои понимают, что буквально созданы друг для друга, но на репетиции венчания Виктора охватывает паника, и он сбегает в близлежащий лес, чтобы успокоиться и как следует выучить свои слова к свадьбе. Но молодого человека ждет сюрприз: произнесенные вслух клятвы верности принимает на свой счет некогда убитая девушка, пробудившаяся от вечного сна. Она отвечает согласием, и вместе с ней Виктор попадает в царство мертвых.