Тройной форсаж: Токийский дрифт, 2006

Шон Босвелл всегда был аутсайдером. Единственная его связь с миром – незаконные уличные гонки, из-за которых у Шона проблемы с местными авторитетами. Чтобы избежать тюрьмы он уезжает из страны, и теперь ему предстоит жить с дядей в тесной квартирке в бедном квартале Токио.

В стране, давшей жизнь большинству уличных гонщиков, обыкновенные гонки уступили место соревнованиям, на предельной скорости бросающим вызов силе притяжения – "Drift racing" (управляемый занос) – убойная смесь максимальной скорости и поворотов на 180 градусов. Еще только делая первые неуверенные шаги в новой для него дисциплине, Шон, не подозревая о последствиях, принимает вызов Д.К., "Короля Дрифта", имеющего связи с Якудзой. После поражения единственный для Шона способ расплатится с долгом – окунуться в смертельно опасный мир нелегальных гонок Токио, где на кону стоят жизнь и смерть.