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Тройной форсаж: Токийский дрифт Тройной форсаж: Токийский дрифт
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The Fast and the Furious: Tokyo Drift

Тройной форсаж: Токийский дрифт, 2006

2006 / США / Германия
7.5 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Старшеклассник Шон Босуэлл одержим желанием стать профессиональным гонщиком, но пока что его пристрастие к стритрейсингу заканчивается сплошными неприятностями. После очередной аварии мать Шона отправляет юношу в Японию, где служит его отец. Здесь герой погружается в мир подпольных соревнований по дрифту и очень скоро наживает себе влиятельных врагов.

  • По сюжету действие фильма разворачивается после событий шестой части «Форсажа» (2013).
  • Съемки прошли непосредственно в Японии, а также в одном из районов Лос-Анджелеса – Маленьком Токио.
  • В ходе съемок было разбито более сотни автомобилей.
  • Пробы на роль в фильме проходил Чаннинг Татум.
  • Все сцены дрифта создавались без использования компьютерной графики: трюки выполнялись профессиональными водителями.
  • Первые тестовые показы картины прошли неудачно, и студия Universal предложила Вину Дизелю появиться в одном из эпизодов, чтобы повысить кассовый потенциал фильма. Актер согласился на камео в обмен на права на франшизу о Риддике.
  • В одной из сцен можно заметить реального «короля дрифта» и пионера дрифт-рейсинга Кэйити Цутия. Он исполнил роль старого рыбака, комментирующего недостаток опыта у Шона (Лукас Блэк).

Шон Босвелл всегда был аутсайдером. Единственная его связь с миром – незаконные уличные гонки, из-за которых у Шона проблемы с местными авторитетами. Чтобы избежать тюрьмы он уезжает из страны, и теперь ему предстоит жить с дядей в тесной квартирке в бедном квартале Токио.

 

В стране, давшей жизнь большинству уличных гонщиков, обыкновенные гонки уступили место соревнованиям, на предельной скорости бросающим вызов силе притяжения – "Drift racing" (управляемый занос) – убойная смесь максимальной скорости и поворотов на 180 градусов. Еще только делая первые неуверенные шаги в новой для него дисциплине, Шон, не подозревая о последствиях, принимает вызов Д.К., "Короля Дрифта", имеющего связи с Якудзой. После поражения единственный для Шона способ расплатится с долгом – окунуться в смертельно опасный мир нелегальных гонок Токио, где на кону стоят жизнь и смерть.

7.5 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в России 29 июня 2006
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 3 июня 2006
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Джастин Лин
Джастин Лин
В ролях
Лукас Блэк
Лукас Блэк
Боу Воу
Брайан Ти
Брайан Ти
Сун Канг
Джейсон Дж. Тобин
Джейсон Дж. Тобин
Все актеры и съемочная группа
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Тройной форсаж: Токийский дрифт
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Oracool 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Taf, 04/07/2006 - 14:39:41):А вы знаете как в в стритрейсинге? Собственно дрифтинг и развивался в Японии с горных серпантинов и потом на… Читать дальше…
Bacek 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (xtsy, 06/07/2006 - 11:23:57):Фильм полное вранье, но красивое, в реале это НЕ ВОЗМОЖНО )
Я не знаю сколько митсу заплатили, но дрифтить на… Читать дальше…
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