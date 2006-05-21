Бамако, 2006

Сиссако в течение 9 дней снимал “судебный процесс”, роли в фильме - импровизированном, без сценария - играли адвокаты обеих сторон, ведущие кампании протеста. Они дали свидетельские показания о разрушительных эффектах глобализации, приватизации их природных ресурсов, таких, как вода, нагнетании страха “войной с террором”, которая используется как предлог для доминирования в мире; о господстве кучки над большинством, о том, как богатые нации уничтожают бедных, заявляя одновременно о том, что они делают добро, и о жестоком замкнутом круге международных долгов.

Развернуть