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Бамако
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Bamako

Бамако, 2006

2006 / Мали / США / Франция
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме
Сиссако в течение 9 дней снимал “судебный процесс”, роли в фильме - импровизированном, без сценария - играли адвокаты обеих сторон, ведущие кампании протеста. Они дали свидетельские показания о разрушительных эффектах глобализации, приватизации их природных ресурсов, таких, как вода, нагнетании страха “войной с террором”, которая используется как предлог для доминирования в мире; о господстве кучки над большинством, о том, как богатые нации уничтожают бедных, заявляя одновременно о том, что они делают добро, и о жестоком замкнутом круге международных долгов.
6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 21 мая 2006
Премьера в мире 21 мая 2006
Режиссер
Абдеррахман Сиссако
В ролях
Тьекура Траоре
Элен Дьарра
Аиса Маига
Аиса Маига
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Бамако 2 постера
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