16 кварталов, 2006

Наша рецензия

После нелепых антинаучно-фантастических фокусов с перемещением американских ученых в Средневековье и обратно, целым фейерверком которых Ричард Доннер побаловал публику в Timeline, переведенном у нас как «В ловушке времени», знаменитый режиссер вернулся к самой, пожалуй, излюбленной своей теме. «16 кварталов» – впечатляющая картина о том, как случайно подвернувшийся под руку полицейский следователь (Брюс Уиллис), алкоголик, меланхолик и даже до некоторой степени физический инвалид, выполняет…