Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Царевны и Таинственная гостья" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
16 кварталов
Киноафиша Фильмы 16 кварталов
16 Blocks

16 кварталов, 2006

2006 / США / Германия
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Полицейский на грани нервного срыва должен доставить свидетеля обвинения через 16 опасных кварталов Нью-Йорка от полицейского участка до здания суда. Путь будет непростым – есть люди, которые слишком много потеряют, если этот тандем из белого полицейского и чернокожего свидетеля благополучно доберется до места.
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 20 апреля 2006
Премьера онлайн 18 апреля 2013
Премьера в мире 27 февраля 2006
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Ричард Доннер
Ричард Доннер
В ролях
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Мос Деф
Дэвид Морс
Дэвид Морс
Элфри Вудард
Элфри Вудард
Дэвид Спэрроу
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Мизерере
Мизерере (2013)
5.785714
Наемные убийцы
Наемные убийцы (1995)
6.4166665
Планер
Планер (1992)
7.5
Смертельное оружие
Смертельное оружие (1987)
7.5
Преступный квест
Преступный квест (2021)
3.2666667
Смертельное оружие 2
Смертельное оружие 2 (1989)
8.181818
Клин клином
Клин клином (2012)
5.2
Крепость
Крепость (2021)
3.4
Кейн и Линч
Кейн и Линч (2018)
0
Помилование
Помилование (2018)
6.5333333
Дураков нет
Дураков нет (1994)
8.166667
Крайние меры
Крайние меры (1996)
6.1666665
Постер фильма 16 кварталов 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

16 кварталов смотреть онлайн

16 кварталов
Смотрите за 1

Похожие фильмы онлайн

Мизерере
 
Преступный квест
 
Клин клином
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
После нелепых антинаучно-фантастических фокусов с перемещением американских ученых в Средневековье и обратно, целым фейерверком которых Ричард Доннер побаловал публику в Timeline, переведенном у нас как «В ловушке времени», знаменитый режиссер вернулся к самой, пожалуй, излюбленной своей теме. «16 кварталов» – впечатляющая картина о том, как случайно подвернувшийся под руку полицейский следователь (Брюс Уиллис), алкоголик, меланхолик и даже до некоторой степени физический инвалид, выполняет…
Читать
Павел Куличенко 5 марта 2023, 16:45
Купить КЛAД - ЛЕГКО на KRAKEN 2krn(тут ставим точку)me ИСПОЛЬЗУЙТЕ BПН. По всем городам PФ!
Отзывы Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Приложение киноафиши