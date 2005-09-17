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Шиноби
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Shinobi: Heart under Blade

Шиноби, 2005

2005 / Япония
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме
1614 год. Япония, наконец, объединилась под властью первого сёгуна Токугава. Генноске из клана Кога и Оборо из клана Ига остаются последней надеждой двух деревень, разрываемых трагедией беспрерывной мести. Их благословенная любовь должна принести мир страдающим ниндзя, населяющим деревни. Однако заговор Токугавы снова сеет вражду между ними. Генноске выступает в защиту мира, а Оборо выбирает сражение как средство разрешения конфликтов. И теперь, когда им предстоит встретиться как врагам, смогут ли они сохранить свою божественную любовь? По роману «Kouga Ninpocho».
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2005
Премьера в России 3 августа 2006
Премьера в мире 17 сентября 2005
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Тен Шимояма
В ролях
Ёкие Накама
Джо Одагири
Тамака Куротани
Эрика Савадзири
Кипи Шина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Шиноби 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Славный фильм, понравился очень.
Видеоряд достоин восхищения. Завораживает медитативная красота пейзажей, и конечно отточенность каждого движения… Читать дальше…
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