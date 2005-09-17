Шиноби, 2005

1614 год. Япония, наконец, объединилась под властью первого сёгуна Токугава. Генноске из клана Кога и Оборо из клана Ига остаются последней надеждой двух деревень, разрываемых трагедией беспрерывной мести. Их благословенная любовь должна принести мир страдающим ниндзя, населяющим деревни. Однако заговор Токугавы снова сеет вражду между ними. Генноске выступает в защиту мира, а Оборо выбирает сражение как средство разрешения конфликтов. И теперь, когда им предстоит встретиться как врагам, смогут ли они сохранить свою божественную любовь? По роману «Kouga Ninpocho».

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