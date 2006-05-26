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Тачки Тачки
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Cars

Тачки, 2006

2006 / США
7.4 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

По дороге в Калифорнию, где ему предстоит финальная гонка Кубка Поршня против великого гонщика Кинга и дерзкого новичка Хикса, знаменитый Молния Маккуин случайно повреждает дорогу небольшого городка Радиатор-Спрингс и приговаривается к ее ремонту. Чтобы успеть до начала гонки, Маккуину приходится много работать, и он застревает в городе на несколько недель. Отбросив высокомерие и презрение к тихому образу жизни местных, он находит здесь дружбу и любовь. Постепенно ценности героя все больше меняются, но день гонки становится все ближе…

  • Это последняя работа в кино для Пола Ньюмана, озвучившего Дока Хадсона, перед его смертью от рака легких в 2008 году. Джордж Карлин, подаривший свой голос Филмору, умер от сердечной недостаточности тремя месяцами ранее. 
  • Персонаж Дока основан на реальном пионере NASCAR Хербе Томасе, который приводил Hudson Hornets на Гранд-национальные чемпионаты в 1951 и 1953 годах. В 1954 году он был побежден Ли Петти. Позже две аварии положили конец его карьере.
  • Вместо того чтобы сделать глазами автомобилей их фары, как в большинстве фильмов, аниматоры Pixar решили поставить их на лобовое стекло, чтобы сделать персонажей более выразительными. На эту идею повлиял диснеевский мультфильм «Сьюзи – голубое купе», один из любимых фильмов сценариста и режиссера Джона Лассетера.

Герой картины – гоночный автомобиль МакКуин по прозвищу "Молния", привыкший жить только на полной скорости. Во время ралли МакКуин выбывает из гонки, по ошибке сойдя с маршрута, и оказывается в захолустном городишке. Там он знакомится с другими персонажами – тягачом Мэтром (он хочет стать самым быстрым автомобилем в номинации "задний ход"), итальянским автомобилем – коммивояжером, который постоянно предлагает "Молнии" купить новые шины, тату-мастером Рамоном, склоняющим МакКуина перекраситься, и звездой города – красавицей Салли (Порше 911) Все эти машины становятся друзьями "Молнии" и помогают ему увидеть смысл жизни не только в вечной погоне за славой и успехом, но и в простых автомобильных радостях. Сам же МакКуин помогает друзьям вдохнуть новую жизнь в город, который был вычеркнут из всех автомобильных карт после того, как рядом с ним было проложено новое сверхсовременное скоростное шоссе...

7.4 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 15 июня 2006
Премьера онлайн 5 сентября 2020
Премьера в мире 26 мая 2006
Возраст 6+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Джон Лассетер
Джон Лассетер
В ролях
Пол Ньюман
Пол Ньюман
Оуэн Уилсон
Оуэн Уилсон
Бонни Хант
Бонни Хант
Чич Марин
Чич Марин
Боб Костас
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Smile 2 апреля 2015, 12:51
Всем советую посетить неофициальный сайт, полностью посвященный "Тачкам" - http://cars.vip.su. Там есть галерея из кадров, постеров,… Читать дальше…
Ас 2 апреля 2015, 12:51
мультик должен быть смешным... надеюсь... а делали его пиксаровцы действительно долго, я тизер видел года 3 назад
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