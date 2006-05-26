Тачки, 2006

Герой картины – гоночный автомобиль МакКуин по прозвищу "Молния", привыкший жить только на полной скорости. Во время ралли МакКуин выбывает из гонки, по ошибке сойдя с маршрута, и оказывается в захолустном городишке. Там он знакомится с другими персонажами – тягачом Мэтром (он хочет стать самым быстрым автомобилем в номинации "задний ход"), итальянским автомобилем – коммивояжером, который постоянно предлагает "Молнии" купить новые шины, тату-мастером Рамоном, склоняющим МакКуина перекраситься, и звездой города – красавицей Салли (Порше 911) Все эти машины становятся друзьями "Молнии" и помогают ему увидеть смысл жизни не только в вечной погоне за славой и успехом, но и в простых автомобильных радостях. Сам же МакКуин помогает друзьям вдохнуть новую жизнь в город, который был вычеркнут из всех автомобильных карт после того, как рядом с ним было проложено новое сверхсовременное скоростное шоссе...