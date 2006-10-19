Блюз опадающих листьев, 2006

Осень, хандра, «Синдром опадающих листьев» гложет душу молодой библиотекарши Ксении. Нелады с мужем-ментом, нехватка денег, невозможность заплатить за лекарство матери…

Неожиданно она становится обладательницей наследства — огромной квартиры, счета в банке и нового Мерседеса, а вместе с этим множеством тайн и загадок.

Ксения понимает, что в этой жизни просто так ничего не бывает…

Шаг за шагом она приближается к разгадке, не осознавая, что над ней уже нависла угроза…