Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Блюз опадающих листьев
Киноафиша Фильмы Блюз опадающих листьев

Блюз опадающих листьев, 2006

2006 / Россия
4.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть О фильме

Фильм-участник кинофестиваля "Окно в Европу 2006".

Музыка в исполнении MODERN BLUES BAND

Осень, хандра, «Синдром опадающих листьев» гложет душу молодой библиотекарши Ксении. Нелады с мужем-ментом, нехватка денег, невозможность заплатить за лекарство матери…

Неожиданно она становится обладательницей наследства — огромной квартиры, счета в банке и нового Мерседеса, а вместе с этим множеством тайн и загадок.
Ксения понимает, что в этой жизни просто так ничего не бывает…
Шаг за шагом она приближается к разгадке, не осознавая, что над ней уже нависла угроза…

4.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 19 октября 2006
Премьера в мире 19 октября 2006
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Александр Михайлов
Александр Михайлов
В ролях
Евгения Добровольская
Евгения Добровольская
Светлана Немоляева
Светлана Немоляева
Игорь Черневич
Игорь Черневич
Илья Шакунов
Илья Шакунов
Юлия Рутберг
Юлия Рутберг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Блюз опадающих листьев 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Metallist 2 апреля 2015, 12:51
ещё как клип на музыку Дмитрия Смирнова!протому как фильм одна звезда а музыка 1000000000000000000000000000000000 звёзд! … Читать дальше…
Отзывы Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Приложение киноафиши