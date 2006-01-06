Беги без оглядки, 2006

Джои Газель, мафиози низкого ранга, проваливает крупную сделку по продаже наркотиков. В последовавшей перестрелке он убивает двух полицейских, но вместо того, чтобы избавиться от оружия, прячет его в подвале своего дома. Там их находит Олег, маленький друг его 12-летнего сына Ники. Из этого пистолета Олег стреляет в своего жестокого отчима Анзора, племянника босса русской мафии. Привлеченный выстрелом, Джои находит Анзора раненым, а Олег убегает. Когда Анзор описывает пистолет, Джои понимает, что это его оружие. Теперь он должен выследить Олега и пропавший ствол, прежде чем это сделает полиция, которая выйдет и на него…