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Беги без оглядки Беги без оглядки
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Running Scared

Беги без оглядки, 2006

2006 / Германия / США
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Джои Газель, мафиози низкого ранга, проваливает крупную сделку по продаже наркотиков. В последовавшей перестрелке он убивает двух полицейских, но вместо того, чтобы избавиться от оружия, прячет его в подвале своего дома. Там их находит Олег, маленький друг его 12-летнего сына Ники. Из этого пистолета Олег стреляет в своего жестокого отчима Анзора, племянника босса русской мафии. Привлеченный выстрелом, Джои находит Анзора раненым, а Олег убегает. Когда Анзор описывает пистолет, Джои понимает, что это его оружие. Теперь он должен выследить Олега и пропавший ствол, прежде чем это сделает полиция, которая выйдет и на него…

  • Обескураженный низкими кассовыми сборами фильмов, Пол Уокер вернулся домой с праздничного ужина и обнаружил, что Квентин Тарантино оставил на его машине записку, в которой хвалил сам фильм и игру Уокера. Актер почувствовал облегчение и радость от того, что такому мэтру, как Тарантино, фильм понравился.
  • Режиссер и сценарист Уэйн Крамер был шокирован, узнав, что фильм получил рейтинг R. В комментарии к DVD-изданию он заявляет, что был уверен, что фильм получит рейтинг NC-17, но, к счастью, этого не произошло.
  • По сценарию Джои включал для Олега песню Born to Run Брюса Спрингстина на своем автомобильном радио, но создатели фильма не смогли получить на нее права.

Каждая пуля оставляет след.

В течение 10 лет Джоуи Газелле, живущему в штате Нью Джерси, успешно удавалось совмещать две поразительно разные роли: заботливого семьянина, с одной стороны, и гангстера в шайке, возглавляемой итальянцем по имени Перелло, – с другой. Однако один неосторожный поступок Джоуи влечет за собой крупные неприятности как для него самого, так и для его семьи...

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в России 16 марта 2006
Премьера в мире 6 января 2006
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Вест
Бюджет $15 000 000
Режиссер
Уэйн Крамер
В ролях
Пол Уокер
Пол Уокер
Кэмерон Брайт
Вера Фармига
Вера Фармига
Джонни Месснер
Джонни Месснер
Алекс Нойбергер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Беги без оглядки 4 постера
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Беги без оглядки

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