Тропа смерти, 2007

Дмитрий - главный герой фильма - в детстве получил серьезную психологическую травму, во время поездки с родителями на природу. В настоящее время Дмитрию 23 года, у него много друзей, он только что закончил университет и пока не определился с тем, что ему делать со своей жизнью дальше.

Разгар июля, друзья Дмитрия - Николай, Илья, Виталий и Петр - решают отправиться в лесной поход, чтобы развеяться и расслабленно провести время. Естественно, они берут с собой сопутствующие средства, а в частности алкоголь.

В лесу они начинают плутать. Будучи в изрядном подпитии, они неожиданно натыкиваются на шаман-дерево”. Между ними возникает ссора. Подогретые парами алкоголя, ребята срывают зло на дереве. В этот же момент они понимают, что за ними кто то следит. Поднявшийся ветер разметал их и они потеряли друг друга. Главный герой нашел в лесу сторожку и заночевал в ней, а наутро, вернувшись в город, обнаружил что прошло уже 4 дня. Страшное проклятие легло на друзей и теперь их ждет смерть.