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Киноафиша Фильмы Тропа смерти

Тропа смерти, 2007

2007 / Россия
3.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 3.2
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О фильме

Дмитрий - главный герой фильма - в детстве получил серьезную психологическую травму, во время поездки с родителями на природу. В настоящее время Дмитрию 23 года, у него много друзей, он только что закончил университет и пока не определился с тем, что ему делать со своей жизнью дальше.

Разгар июля, друзья Дмитрия - Николай, Илья, Виталий и Петр - решают отправиться в лесной поход, чтобы развеяться и расслабленно провести время. Естественно, они берут с собой сопутствующие средства, а в частности алкоголь.

В лесу они начинают плутать. Будучи в изрядном подпитии, они неожиданно натыкиваются на шаман-дерево”. Между ними возникает ссора. Подогретые парами алкоголя, ребята срывают зло на дереве. В этот же момент они понимают, что за ними кто то следит. Поднявшийся ветер разметал их и они потеряли друг друга. Главный герой нашел в лесу сторожку и заночевал в ней, а наутро, вернувшись в город, обнаружил что прошло уже 4 дня. Страшное проклятие легло на друзей и теперь их ждет смерть.

3.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 3.2
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 26 июля 2006
Премьера в мире 26 июля 2006
Возраст 16+
Режиссер
Анатолий Сергеев
В ролях
Сергей Заманков
Антон Голубев
Марк Филиппов
Владимир Заманков
Сардаана Корякина
Все актеры и съемочная группа
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