Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Фильмы Странник

Странник

Strannik 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Когда-то - это было давным-давно - небо было ниже, и Бог разговаривал с людьми языком чудес и знамений. Жажда чуда и теперь подспудно живет в каждом человеке. Герой фильма Фёдор становится свидетелем несчастного случая, в результате которого гибнут близкие ему люди. Он решает, что спасся не случайно, и что теперь должен изменить свою жизнь. Живя один в лесу, в оставшемся от войны заброшенном ДОТе, он пытается жить так, как жили православные отшельники, изводя себя молитвами и постами. В этом новом мире Федор находит проводника - отца Иллариона. У отшельника, наконец, появляется надежда на то, что скоро он станет очевидцем Откровения. Но отца Иллариона нелепо и бессмысленно убивают. Пережив глубокое отчаяние, Фёдор вернётся к людям, испытает любовь и ревность, ненависть и страх. И лишь дойдя до края - решившись на убийство - станет свидетелем чуда...

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 14 марта 2006
Дата выхода
14 марта 2006 Россия 16+
14 марта 2006 Казахстан
14 марта 2006 Украина
Производство Санкт-Петербургская студия документальных фильмов
Другие названия
Strannik, A vándor, Tulacz, Wanderer, Странник
Режиссер
Сергей Карандашов
В ролях
Виталий Пичик
Екатерина Гороховская
Анатолий Клочьев
Петр Кожевников
Анатолий Дубинкин
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Странник
Панцирь 7.6
Панцирь (1990)
Фильм находится в подборках
Фильмы про депрессию и выход из нее Фильмы про депрессию и выход из нее

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 19 голосов
6.8 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Три удара в солнечное сплетение: эти боевики уже признали главными премьерами 2025 года — и вот почему
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше