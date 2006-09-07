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DOA: Dead or Alive

Д.О.А., 2006

2006 / США / Германия / Великобритания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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О фильме

Тина, Кристи, Касуми и Хелена отменно владеют азиатскими боевыми искусствами. Особенно их коллег мужского пола впечатляет даже не яркая сексуальность каждой из девушек, а сила, которой пронизана каждая из них. В один прекрасный день соперницы получают приглашение посетить тайное состязание по боевым искусствам под названием "Dead or Alive" ("Живым или мертвым") на одном экзотическом азиатском острове. Приз – 10 млн. долларов. Но деньги для многих бойцов – отнюдь не единственная причина участия в этом крутейшем из турниров: это вопрос престижа, чести и поиска ответов на вопросы.

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 26 октября 2006
Премьера в мире 7 сентября 2006
Возраст 18+
MPAA PG-13
Прокатчик Вест
Бюджет $21 000 000
Режиссер
Кори Юэн
В ролях
Девон Аоки
Девон Аоки
Эрик Робертс
Эрик Робертс
Джейми Прессли
Джейми Прессли
Робин Шу
Кевин Нэш
Кевин Нэш
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Д.О.А. 2 постера
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