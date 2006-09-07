Д.О.А., 2006

Тина, Кристи, Касуми и Хелена отменно владеют азиатскими боевыми искусствами. Особенно их коллег мужского пола впечатляет даже не яркая сексуальность каждой из девушек, а сила, которой пронизана каждая из них. В один прекрасный день соперницы получают приглашение посетить тайное состязание по боевым искусствам под названием "Dead or Alive" ("Живым или мертвым") на одном экзотическом азиатском острове. Приз – 10 млн. долларов. Но деньги для многих бойцов – отнюдь не единственная причина участия в этом крутейшем из турниров: это вопрос престижа, чести и поиска ответов на вопросы.