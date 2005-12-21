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Ангел А Ангел А
Киноафиша Фильмы Ангел А
Angel A

Ангел А, 2005

2005 / Франция
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98 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме
28-летний Андре должен десятки тысяч долларов различным бандитам по всему Парижу. Когда подходит срок расплаты, он понимает, что шансов расплатиться – нет. И в полиции, и в американском посольстве ему отказывают в помощи. Но вот, решив покончить с собой, он видит на мосту сногсшибательную красотку в очень маленьком черном платье, которая прыгает в Сену. Андре бросается за ней. Спасенная девушка обещает помочь Андре во всем: она придумывает удивительные способы добывать деньги и помогает решить проблемы с кредиторами. Но тут Андре начинает задаваться вопросом – почему эта восхитительная девушка так старается ради него?
8.1 Оцените
98 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 7 марта 2006
Премьера в мире 21 декабря 2005
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Люк Бессон
Люк Бессон
В ролях
Жамель Деббуз
Жамель Деббуз
Ри Расмуссен
Мишель Шесно
Соланж Мийо
Лоран Жюмокур
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ангел А 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Галина Буракова 26 августа 2021, 22:17
Замечательный фильм. Пересматривала уже 2 раза. Рекомендую
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98 голосов
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саундтрек фильма Ангел А
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