Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Ша, По, Ланг – три звезды, положительное или отрицательное влияние которых, восточные астрологи определяют исходя из их взаимного расположения…
Как встанут эти звезды сейчас?
Детектив Чан заботится о дочери убитого полицейского, мечтая отомстить убийце, криминальному королю По. Жажда мести Чана идет рука об руку с беззаконием, стирая границы между добром и злом. Сотрудник Чана, полицейский Ма, оказывается вовлеченным в противостояние между двумя врагами… Все вместе, они – главные участники смертельного поединка.
|2 сентября 2006
|Россия
|Русский репортаж
|2 сентября 2006
|Беларусь
|18 ноября 2005
|Гонконг
|2 сентября 2006
|Казахстан
|12 сентября 2006
|США
|2 сентября 2006
|Украина
|4 марта 2006
|Япония