Ша, По, Ланг – три звезды, положительное или отрицательное влияние которых, восточные астрологи определяют исходя из их взаимного расположения…

Как встанут эти звезды сейчас?

Детектив Чан заботится о дочери убитого полицейского, мечтая отомстить убийце, криминальному королю По. Жажда мести Чана идет рука об руку с беззаконием, стирая границы между добром и злом. Сотрудник Чана, полицейский Ма, оказывается вовлеченным в противостояние между двумя врагами… Все вместе, они – главные участники смертельного поединка.