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Постер фильма S.P.L. Три звезды
6.9
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6.9

S.P.L. Три звезды

, 2006
Saat po long
Гонконг, Макао / триллер, драма, криминал, боевик / 18+
Постер фильма S.P.L. Три звезды
6.9

О фильме

Ша, По, Ланг – три звезды, положительное или отрицательное влияние которых, восточные астрологи определяют исходя из их взаимного расположения…

Как встанут эти звезды сейчас?
Детектив Чан заботится о дочери убитого полицейского, мечтая отомстить убийце, криминальному королю По. Жажда мести Чана идет рука об руку с беззаконием, стирая границы между добром и злом. Сотрудник Чана, полицейский Ма, оказывается вовлеченным в противостояние между двумя врагами… Все вместе, они – главные участники смертельного поединка.

 

В ролях

Лиу Кай-Чи
Lok Kwun Wah
Дэнни Саммер
Kwok Tsz Sum
Кен Чанг
Lee Wai Lok
Остин Вай Тин-Чи
Cheung Chun Fei
Тимми Хунг Тин-Минг
Drug Trafficker
Кенйи Танигак
Кенйи Танигак
Чан Тат-Че
Policeman
Саммо Хун
Саммо Хун
Wong Po
Саймон Ям
Саймон Ям
Chan Kwok Chung
Донни Йен
Донни Йен
Ma Kwan
Джеки Ву
Джеки Ву
Jack
Режиссер Уилсон Ип
Сценарист Уилсон Ип, Кам-Юэнь Зето, Wai-Lun Ng
Композитор Чан Куонвин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Гонконг / Макао
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 18 ноября 2005
Дата выхода
2 сентября 2006 Россия Русский репортаж
2 сентября 2006 Беларусь
18 ноября 2005 Гонконг
2 сентября 2006 Казахстан
12 сентября 2006 США
2 сентября 2006 Украина
4 марта 2006 Япония
Сборы в мире $954 211
Производство Abba Movies Co. Ltd., 1618 Action Limited, Greek Mythology Entertainment Company
Другие названия
Saat po long, SPL: Kill Zone, Kill Zone, S.P.L., 殺破狼, Comando Final, Duelo de dragones, Kill the Broken Wolf, Kill Zone S.P.L., Omada kata tou eglimatos, S.P.L. - Ôkami yo Shizukani Shine, S.P.L. Зiрки долi, Sát Phá Lang, Sha po lang, SPL, SPL - Hong Kong Force, SPL - Zona de Morte, SPL 狼よ静かに死ね, SPL-Hong Kong Force, SPL: A bosszúhadjárat, SPL: Sha po lang, SPL: Zona mortal, SPL: Звезды судьбы, SPL: Зона смрти, Strefa śmierci, Surmatsoon, Zona de Muerte, Ομάδα κατά του εγκλήματος, Звездата на разрухата, S.P.L.: Sha po lang, Kill Zone - SPL, KillZone, S P L 1, 杀破狼1, Kill Zone - S.P.L., SPL／狼よ静かに死ね, S.P.L, S.P.L.: Kill Zone

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
Обновлено 26 декабря 2023

Отзывы о фильме

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