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Постер фильма Страна приливов
7.0
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7.0

Страна приливов

, 2005
Tideland
Канада, Великобритания / сказка, драма / 18+
Постер фильма Страна приливов
7.0

О фильме

После смерти матери от передозировки героина, отец перевозит Желизу-Роуз из города на ферму. Пока дочка приживается в доме, который отец купил для скончавшейся матери, ее попытки справиться со случившимся, приводят к странным последствиям – Желиза-Роуз начинает разговаривать с головами своих бестелесных кукол Барби и общаться с соседкой Делл, постоянно носящей защитную сетку от пчел.

В ролях

Уэнди Андерсон
Squirrel's Voice
Джефф Бриджес
Джефф Бриджес
Noah
Салли Крукс
Dell's Mother
Брендан Флетчер
Брендан Флетчер
Dickens
Джанет МакТир
Джанет МакТир
Dell
Дженнифер Тилли
Дженнифер Тилли
Queen Gunhilda
Джоделль Ферланд
Джоделль Ферланд
Voices of Sateen Lips, Glitter Gal, Mustique and Baby Blonde
Дилан Тейлор
Дилан Тейлор
Patrick
Alden Adair
Luke
Митч Каллин
Bus Passenger
Режиссер Терри Гиллиам
Сценарист Тони Гризони, Терри Гиллиам, Митч Каллин
Композитор Джефф Данна, Майкл Данна
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада / Великобритания
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 8 июля 2006
Премьера в мире 9 сентября 2005
Дата выхода
9 февраля 2006 Россия Централ Партнершип
9 мая 2006 Беларусь
16 июля 2006 Великобритания
18 июля 2006 Германия
11 мая 2006 Греция
31 октября 2007 Италия
9 мая 2006 Казахстан
9 сентября 2005 Канада
13 октября 2005 США
9 мая 2006 Украина
5 февраля 2009 Южная Корея 15
MPAA R
Бюджет $19 300 000
Сборы в мире $566 611
Производство Recorded Picture Company (RPC), Capri Films, HanWay Films
Другие названия
Tideland, Tierra de pesadillas, Contraponto, Dezela plime, Kabuslar Diyarı, Kraina traw, Krajina prílivu, Opustošena zemlja, Rose in Tideland, Tara minunilor, Tideland - Il mondo capovolto, Tideland - O Mundo ao Contrário, Tideland: viaje sin límites, Zemlja plime, Земя на приливите, Країна припливів, Страна приливов, ローズ・イン・タイドランド, 奇幻世界

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 11 голосов
6.3 IMDb
Обновлено 13 декабря 2023

Цитаты

Queen Gunhilda Это вина твоего папаши, что ты такой, какой есть, а не моя. Потому что я любила тебя... моя сладенькая, липкая наркоманская крошка. Раздражительная и гиперактивная, ты была, всё дергалась, судороги и спазмы. Твой папаша дул тебе в лицо дымом, чтобы ты замолчала; ты же знаешь, мм-хм. Думаю, это и повредило тебе, ну не вините меня, дорогая. Я кормила тебя грудью вечно... Джелиза Роуз, ты же знаешь, что я тебя люблю, правда? Прости, малыш, я скоро сделаю для тебя что-то по-настоящему хорошее, обещаю... Что, блин, ты творишь? Сколько раз я должна тебе говорить — держись подальше от моего шоколада, ты, маленькая с#к#а?... О, дорогая, я не хочу, чтобы ты уходила от меня, Джелиза Роуз. Без тебя мне не выжить, Джелиза Роуз.

Отзывы о фильме

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