Queen Gunhilda Это вина твоего папаши, что ты такой, какой есть, а не моя. Потому что я любила тебя... моя сладенькая, липкая наркоманская крошка. Раздражительная и гиперактивная, ты была, всё дергалась, судороги и спазмы. Твой папаша дул тебе в лицо дымом, чтобы ты замолчала; ты же знаешь, мм-хм. Думаю, это и повредило тебе, ну не вините меня, дорогая. Я кормила тебя грудью вечно... Джелиза Роуз, ты же знаешь, что я тебя люблю, правда? Прости, малыш, я скоро сделаю для тебя что-то по-настоящему хорошее, обещаю... Что, блин, ты творишь? Сколько раз я должна тебе говорить — держись подальше от моего шоколада, ты, маленькая с#к#а?... О, дорогая, я не хочу, чтобы ты уходила от меня, Джелиза Роуз. Без тебя мне не выжить, Джелиза Роуз.