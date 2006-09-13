Взлом и проникновение, 2006

Трижды став жертвой кражи со взломом и поняв, что на полицию надежды мало, ландшафтный архитектор Уилл Фрэнсис решает лично выследить вора. Он и помыслить не мог, что делает шаг, который полностью изменит его жизнь. Ведь грабителем оказывается сын красавицы вдовы Амиры, боснийской беженки, которая задевает в душе скучного лондонца такие струны, о наличии которых тот даже не подозревал! Скрыв от нее факт криминального поведения любимого отпрыска, герой заводит знакомство с предметом своего внезапного увлечения, предчувствуя, что их странно завязавшиеся отношения скоро удивительным образом изменят его жизнь. Вот только есть одна проблема: у Уилла есть жена и дочь, которых он любит и совсем не хочет причинять им боль. Что ж, любовь не преступление — но иногда она так похожа на наказание...