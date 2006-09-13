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Взлом и проникновение Взлом и проникновение
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Breaking and Entering

Взлом и проникновение, 2006

2006 / Великобритания / США
8.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Миро, подросток из Сараево, живет недалеко от вокзала Кингс-Кросс со своей мамой.  Миро быстр и ловок, а еще он умеет отлично бегать по крышам, поэтому дядя героя нанимает его, чтобы тот взламывал офисные мансардные окна, через которые дядя мог активировать компьютеры. Дважды они воруют у архитектурного бюро Уилла, поэтому однажды Уилл остается в офисе на ночь. Он следует за Миро до дома, возвращается на следующий день и встречает его мать, Амиру. Вскоре у них начинается странный роман, основанный на шантаже. Между тем на след Миро выходит полиция…

  • Когда Эду Вествику впервые предложили роль в фильме, он отказался, потому что даты съемок совпадали с датами его экзаменам в школе. К тому же он понятия не имел, кто такой Энтони Мингелла, режиссер фильма. Все висело на волоске, но его отец сказал Эду ответить на электронное письмо кастинг-директора и сказать, что он согласен.
  • Техники, используемые героем для ограбления офиса Green Effect, в основном происходят из паркура, физической дисциплины и развлекательной деятельности, зародившейся во Франции. Практиков паркура обычно называют трейсерами.  
  • Джуд Лоу и Мартин Фриман, исполнившие роли Уилла и Сэнди соответственно, позже оба сыграли партнера Шерлока Холмса, доктора Джона Ватсона.

Трижды став жертвой кражи со взломом и поняв, что на полицию надежды мало, ландшафтный архитектор Уилл Фрэнсис решает лично выследить вора. Он и помыслить не мог, что делает шаг, который полностью изменит его жизнь. Ведь грабителем оказывается сын красавицы вдовы Амиры, боснийской беженки, которая задевает в душе скучного лондонца такие струны, о наличии которых тот даже не подозревал! Скрыв от нее факт криминального поведения любимого отпрыска, герой заводит знакомство с предметом своего внезапного увлечения, предчувствуя, что их странно завязавшиеся отношения скоро удивительным образом изменят его жизнь. Вот только есть одна проблема: у Уилла есть жена и дочь, которых он любит и совсем не хочет причинять им боль. Что ж, любовь не преступление — но иногда она так похожа на наказание...

8.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 13 сентября 2006
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 13 сентября 2006
Возраст 18+
MPAA R
Режиссер
Энтони Мингелла
Энтони Мингелла
В ролях
Джуд Лоу
Джуд Лоу
Жюльетт Бинош
Жюльетт Бинош
Робин Райт
Робин Райт
Мартин Фриман
Мартин Фриман
Рэй Уинстон
Рэй Уинстон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Взлом и проникновение 2 постера
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