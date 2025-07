«Моана 2»: Рецензия Киноафиши

Количество сиквелов и спин-оффов, выпускаемых сегодня, давно превысило все разумные пределы. Но в анимации эта тенденция порой радует впечатляющими результатами. Так, сценаристы студии Pixar подарили нам продолжения «Головоломки» и «Суперсемейки», которые не уступают оригиналам. «Мышиный дом» похожим результатом похвастаться не может, лишь ища способы набить карманы акционеров, вкладываясь в спорные live-action адаптации: «Король Лев», «Лило и Ститч» и та же «Моана». Понимая, что игровая «Моана» выйдет только в 2026 году, студия решила не терять времени и успеть заработать на именах любимых героев, выпустив анимационное продолжение. Хотя фильм, скорее всего, приблизится к феноменальным сборам «Головоломки 2», по качеству он заметно ей уступает.

В мире Моаны прошло три года, а в нашем — целых восемь. Героиня успела стать лидером и живой легендой своего острова. Узнав правду о прошлом своего народа — великих мореплавателях, — Моана нашла свое призвание, обретя статус не классической диснеевской принцессы, а искательницы приключений и хранительницы культурного наследия. Во второй части ставки стали выше: девушке предстоит найти жителей других островных поселений, чтобы восстановить с ними давно утраченную связь.

Фильм строится по той же структуре, что и оригинал. Героиня узнает что-то новое об истории своего народа, прощается с семьей (теперь у Моаны есть очаровательная сестричка, которую хотелось наблюдать гораздо дольше) и отправляется в путь. Сначала — на поиски Мауи, а затем — в самую гущу стихии, чтобы сразиться с богом-антагонистом (у которого нет даже минуты экранного времени). Ключевое отличие заключается в том, что в этот раз Моана отправляется не одна, а собирает команду.

Сбор команды — троп забавный и динамичный, помогающий лучше узнать героев и их навыки. В «Моане 2» же объединение персонажей происходит слишком быстро, без достаточного раскрытия мотивации, делая выбор необоснованным. На корабль входят: девочка-мастер на все руки, которая много болтает, но не произносит ничего важного; юноша-историк, чья эрудиция никак не помогает героям; ворчащий дедушка-фермер, отвечающий за питание в долгом путешествии, но так и не замеченный за готовкой. Дружба — один из важнейших мотивов детской анимации, но отношения этих персонажей выглядят надуманно и не получают и малейшего развития.

На протяжении просмотра не покидает ощущение, что сценаристка «Нарко» и «Кевин может пойти на***» не могла создать столь плоских героев, чьи сюжетные линии словно остались за кадром. Так и есть, ведь вторая «Моана» задумывалась как сериал для Disney+, но успешные примеры других сиквелов побудили студию превратить данный проект в полнометражный фильм. Эта трансформация также заметна в эпизодичности повествования. Например, самая яркая новая героиня — обворожительная девушка-летучая мышь, у которой был потенциал стать как злодейкой, так и союзницей, — молниеносно врывается в повествование, чтобы тут же исчезнуть с намеком на возможное продолжение истории.

Неожиданная смена формата заметна и в диалогах с острой нехваткой юмора и глубины. Взрослым зрителям будет сложно найти здесь идеи, которые сделали первую часть особенной: философские размышления о защите природы, сохранении культурного наследия и тонкостях правды и лжи. Однако Disney по-прежнему впечатляет вниманием к полинезийской культуре, особенно в музыкальном сопровождении. Народные мотивы на таитянском и самоанском языках звучат свежо, необычно. Но ни одна песня на английском не запоминается так, как How Far I'll Go — хит из первой части за авторством талантливейшего Лин-Мануэля Миранды, который, к сожалению, не участвовал в работе над сиквелом.

Если музыка не добавляет фильму динамики, то ее с лихвой компенсирует графика: сочные цвета, движение пружинистых кудряшек Моаны, блеск тысяч далеких звезд и игра света на поверхности океана. Шведский стол для глаз, способный загипнотизировать ребенка на эти полтора часа, чтобы затем привести к красивому мифологическому финалу — лучшему, что есть во второй «Моане». Но медленный дрейф к нему требует слишком большой выносливости.