Все парни любят Мэнди Лейн

All the Boys Love Mandy Lane 18+
О фильме

Шестнадцатилетняя Мэнди Лэйн — ангел во плоти. В неё безнадёжно влюблены все мужчины и юноши маленького городка в штате Техас. Когда обычно предпочитающая затворничество чаровница неохотно соглашается сопровождать новых друзей, чтобы вместе провести выходные, никто не мог предугадать, чем закончится эта поездка, сдобренная алкоголем, наркотиками и буйным подростковым темпераментом.

Страна США
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 27 октября 2007
Премьера в мире 9 сентября 2006
Дата выхода
9 сентября 2006 Россия 18+
1 августа 2008 Австрия
9 сентября 2006 Бразилия
15 февраля 2008 Великобритания
26 августа 2008 Германия
9 сентября 2006 Казахстан
6 марта 2009 Мексика
18 июня 2009 Португалия
21 декабря 2007 США
9 сентября 2006 Украина
1 августа 2008 Финляндия
MPAA R
Бюджет $750 000
Сборы в мире $1 904 640
Производство Occupant Entertainment
Другие названия
All the Boys Love Mandy Lane, Ecos en la oscuridad, Todo por ella, Tous les garçons aiment Mandy Lane, Alla älskar Mandy Lane, Bсе парни любят Мэнди Лейн, Ecos de la oscuridad, Kaikki rakastavat Mandy Lanea, Kõik poisid armastavad Mandy Lanei, Majd meghalnak Mandy Lane-ért, Oloi pothoun ti Mandy Lane, Sedução Mortal, Seducción mortal, Svi dečki vole Mandy Lane, Svi vole Mendi Lejn, Todos los chicos quieren a Mandy Lane, Totul pentru Mandy Lane, Tudo por Ela, Vahşet partisi, Visiems vaikinams patinka Mandy Lane, Vsi fantje so zatreskani v Mandy Lane, Vsichni milují Mandy Lane, Wszyscy kochają Mandy Lane, Όλοι ποθούν την Μάντι Λέιν, Всички момчета обичат Манди Лейн, マンディ・レイン 血まみれ金髪女子高生
Режиссер
Джонатан Левин
Джонатан Левин
В ролях
Энсон Маунт
Энсон Маунт
Майкл Уэлш
Майкл Уэлш
Аарон Химельштейн
Люк Граймс
Люк Граймс
Эмбер Херд
Эмбер Херд
Все актеры и съемочная группа
