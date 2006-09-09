Отзывы о фильме
Шестнадцатилетняя Мэнди Лэйн — ангел во плоти. В неё безнадёжно влюблены все мужчины и юноши маленького городка в штате Техас. Когда обычно предпочитающая затворничество чаровница неохотно соглашается сопровождать новых друзей, чтобы вместе провести выходные, никто не мог предугадать, чем закончится эта поездка, сдобренная алкоголем, наркотиками и буйным подростковым темпераментом.
|9 сентября 2006
|Россия
|18+
|1 августа 2008
|Австрия
|9 сентября 2006
|Бразилия
|15 февраля 2008
|Великобритания
|26 августа 2008
|Германия
|9 сентября 2006
|Казахстан
|6 марта 2009
|Мексика
|18 июня 2009
|Португалия
|21 декабря 2007
|США
|9 сентября 2006
|Украина
|1 августа 2008
|Финляндия
Прическа Хлои несколько раз меняется во время её сцены без лифчика.