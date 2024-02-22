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Киноафиша Фильмы Один день в Стамбуле

Один день в Стамбуле

Новая комедия со звёздами «Квартета И» Odin den v Stambule 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 156
Не пойду 24

О фильме

Четверо друзей прилетают в Стамбул, чтобы провести выходные на яхте их приятеля — бизнесмена Вадима. Но сразу по прилете выясняется, что он умер. Помощник Вадима предлагает помянуть босса на уже забронированной яхте во время прогулки по Босфору. Скорбное мероприятие объединяет давних друзей Вадима. Герои шутят, закусывают, вспоминают всех девушек Вадика. Всплывают и не самые приятные воспоминания… Ясно одно: он повлиял на жизнь каждого из собравшихся.

Проделав путь длиной в целый день и ведя разговоры длиной в целую жизнь, компания узнает, что смерть друга — не самое худшее, что случилось с ними за сегодня.

Один день в Стамбуле - трейлер
Один день в Стамбуле  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 30 декабря 2024
Премьера в мире 22 февраля 2024
Дата выхода
28 ноября 2024 Россия Централ Партнершип
22 февраля 2024 Азербайджан
22 февраля 2024 Кыргызстан
22 февраля 2024 Молдавия
22 февраля 2024 Таджикистан
Сборы в мире $2 095 014
Производство Стрела, Yellow, Black & White
Другие названия
Odin den v Stambule, One Day in Istanbul, Один день в Стамбуле
Режиссер
Авет Оганесян
В ролях
Леонид Барац
Леонид Барац
Александр Демидов
Александр Демидов
Камиль Ларин
Камиль Ларин
Ростислав Хаит
Ростислав Хаит
Тарас Кузьмин
Тарас Кузьмин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.1
Оцените 71 голос
5.5 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3512 В жанре «комедия»  978 В фильмах России  596
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Один день в Стамбуле
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Елена Головань 29 ноября 2024, 15:13
Ужасный фильм!!!Зря потраченное время и деньги!
Никита Хомяк 28 ноября 2024, 21:25
Худший фильм что смотрел когда либо, половина зала ушли на середине фильма, 1:20 минут болтавни и бюджет фильма наверняка не больше 100 тыс руб на аренду корабля
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«Квартет И» отправляется в Турцию в трейлере комедии «Один день в Стамбуле»
«Квартет И» отправляется в Турцию в трейлере комедии «Один день в Стамбуле» Создатели обещают увлекательный фильм с непредсказуемой концовкой.
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24 января 2024 15:31
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