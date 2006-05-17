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Код да Винчи Код да Винчи
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The Da Vinci Code

Код да Винчи, 2006

2006 / США
7.3 Оцените
51 голос Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

В центре сюжета оказывается известный специалист по символике Роберт Лэнгдон из Гарварда, которого приглашают в Париж для расследования загадочного убийства куратора Лувра. Помочь профессору берется криптограф Софи Неве, внучка покойного. Вместе они пытаются раскрыть тайну, которая способна пошатнуть католические догматы. В это же время по пятам за героями следует не только парижская полиция, но и представители могущественной секретной организации.

  • Права на экранизацию «Кода да Винчи» Дэна Брауна были приобретены за 6 миллионов долларов.
  • Лувр предоставил разрешение на съемки на территории музея при условии, что они будут проходить в ночное время. Свет софитов было запрещено направлять на «Мону Лизу», поэтому кинематографистам пришлось использовать копию полотна.
  • Картина подверглась серьезной критике со стороны Римской католической церкви и других религиозных организаций, которые усмотрели в фильме оскорбление имен христианских и исламских персонажей. Лента была запрещена к показу в Индии, Китае, Пакистане, Иордании и Египте. В Белоруссии «Код да Винчи» сняли с проката спустя три дня после местной премьеры.
  • На роль Софи создатели фильма приглашали Жюли Дельпи и Кейт Бекинсейл, но обе актрисы отказались от участия в проекте. После этого пробы на роль прошли Софи Марсо, Вирджини Ледуайен, Жюдит Годреш и Линда Харди. В итоге роль досталась Одри Тоту.
  • Роберта Лэнгдона мог сыграть Рассел Кроу.

Гарвардского профессора Роберта Лэнгдона подозревают в чудовищном преступлении, которого он не совершал. Лэнгдон знакомится с криптографом парижской полиции Софи Невё и вместе с ней пытается раскрыть тайну, которая может подорвать могущество католической церкви.

Роберт и Софи должны это сделать до того, как их схватят блюстители закона или остановят противники, готовые на все ради сохранения великого религиозного секрета…

7.3 Оцените
51 голос Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 19 мая 2006
Премьера в мире 17 мая 2006
Возраст 12+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Рон Ховард
Рон Ховард
В ролях
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Иэн МакКеллен
Иэн МакКеллен
Альфред Молина
Альфред Молина
Жан Рено
Жан Рено
Одри Тоту
Одри Тоту
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Код да Винчи 2 постера
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Код да Винчи
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Наша рецензия
Возрождение, как известно, было в высшей степени скандальной эпохой. Алхимия, астрология, мир как театр, разгул и разврат, расцвет наук и искусств, пытки и инквизиция, которая, вопреки общераспространенному заблуждению, превратилась в членовредительство лишь на закате Средневековья, – все это родовые черты и родимые пятна Ренессанса, чьи дети жили и умирали на полную катушку. «Код да Винчи» – робкая, интеллигентская, позитивистская, забрызганная следами слегка расчлененной политкорректности…
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Девочка с плеером 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Юрист, 18/05/2006 - 17:54:37):Цитата (Девочка с плеером, 18/05/2006 - 17:37:46):
Ведь задумайтесь – в какую бы религию ты не верил – тебе… Читать дальше…
Девочка с плеером 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Девочка с плеером, 19/05/2006 - 09:57:30):Цитата (Девочка с плеером, 18/05/2006 - 17:37:46):
Ведь задумайтесь – в какую бы религию ты не… Читать дальше…
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