Код да Винчи, 2006

В центре сюжета оказывается известный специалист по символике Роберт Лэнгдон из Гарварда, которого приглашают в Париж для расследования загадочного убийства куратора Лувра. Помочь профессору берется криптограф Софи Неве, внучка покойного. Вместе они пытаются раскрыть тайну, которая способна пошатнуть католические догматы. В это же время по пятам за героями следует не только парижская полиция, но и представители могущественной секретной организации.
Гарвардского профессора Роберта Лэнгдона подозревают в чудовищном преступлении, которого он не совершал. Лэнгдон знакомится с криптографом парижской полиции Софи Невё и вместе с ней пытается раскрыть тайну, которая может подорвать могущество католической церкви.
Роберт и Софи должны это сделать до того, как их схватят блюстители закона или остановят противники, готовые на все ради сохранения великого религиозного секрета…
Ведь задумайтесь – в какую бы религию ты не верил – тебе… Читать дальше…
Ведь задумайтесь – в какую бы религию ты не… Читать дальше…