Код да Винчи, 2006

Гарвардского профессора Роберта Лэнгдона подозревают в чудовищном преступлении, которого он не совершал. Лэнгдон знакомится с криптографом парижской полиции Софи Невё и вместе с ней пытается раскрыть тайну, которая может подорвать могущество католической церкви.



Роберт и Софи должны это сделать до того, как их схватят блюстители закона или остановят противники, готовые на все ради сохранения великого религиозного секрета…