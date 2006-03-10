У холмов есть глаза, 2006

В анналах современного «страшного кино» найдётся немного фильмов,которые оставили бы после себя столь глубокий след, как культовый фильм Уэса Крейвена «У холмов есть глаза» (The Hills Have Eyes) 1977 года. Жуткая
история семьи, отправившейся в отпуск и вступившей в вынужденную борьбу за выживание, держала зрителей в непрерывном напряжении и сотрясала их нервную систему, несмотря на минимальный бюджет фильма.
В наши дни необузданное воображение Крейвена вдохновило молодых смелых кинодеятелей Александра Аджа и Грегори Левассёра, авторов недавнего хита «Кровавая жатва» (High Tension), раздвинувшего жанровые
рамки фильмов ужасов леденящим душу изображением психологического террора, на современное прочтение знаменитого сюжета. Сам Крейвен вместе с Мэриэн Маддаленой и Питером Локом на этот раз выступил в роли
продюсера.
Аджа и Левассёр перенесли кошмарную историю в 21 век, обновив её с помощью неприкрашенного, «нутряного» реализма и насыщенного визуального стиля, так что теперь она способна напугать целое новое поколение кинозрителей.
Группа ученых, которые проверяют уровень радиации в пустыне Нью-Мексико, подвергается нападению изуродованного мутанта Плутона..
Несколько лет спустя, отмечая 30-ю годовщину свадьбы, семейная чета Картеров путешествует по пустыне со своими тремя детьми, зятем и маленькой внучкой, а также двумя овчарками. В то время как младшие члены семьи согласны с тем, что есть много лучших и более подходящих вещей, которые можно сделать, чтобы отпраздновать годовщину, Картеры в конце концов приходят к согласию и обходятся тем, что у них есть. Все меняется после того, как подозрительный управляющий заправки по имени Фред сообщает им о коротком пути, который пролегает между холмами в пустыне. Фред говорит, что раньше там жили люди, но вскоре правительство переселило их из-за того, что в этой местности проводились радиационные испытания.
Продолжив путь по указанной Фредом дороге, Картеры попадают в аварию. Им приходится остановить машину прямо посреди пустыни. Не имея возможности выбраться из западни, они устраивают лагерь прямо там, между холмами, и вскоре семейство понимает, что у холмов действительно есть глаза.
Фильм является авторемейком оригинальной картины Уэса Крейвена 1977-го года с тем же названием. Идея переснять свой фильм пришла режиссеру в голову после успеха других ремейков фильмов ужасов, таких как «Техасская резня бензопилой» и «Ужасы Амитивилля».
Уэс Крэйвен и продюсер Питер Лок изначально хотели снимать новую версию фильма в том же пустынном месте, что и оригинал, но когда они пошли разведывать локацию, то обнаружили, что там было построено несколько кондоминиумов.
Мутанты были созданы с помощью компьютерной графики, физических эффектов или того и другого. Большинство мутантов с полными деформациями были созданы с помощью протезирования. Но деформированные дети были искажены цифровым способом с помощью точек отслеживания на их лицах. Мутации Руби являются смесью этих эффектов, верхняя часть ее лица деформирована с помощью компьютерной графики, а для нижней использованы зубные протезы.
Этот фильм и оригинал были вдохновлены легендой об Александре «Сони» Бине, психически больном главе шотландского клана, который, как сообщается, убил 1000 человек, чтобы прокормить свой порожденный инцестом выводок. Бин и компания устанавливали ловушки для путешественников, а затем атаковали их. В конце концов исчезновения привлекли внимание короля Якова VI, который положил конец правлению Бина и уничтожил всю его семью. Хотя некоторые говорят, что всего этого никогда не было и что это была клеветническая кампания со стороны британцев, многие до сих пор верят в легенду про Сони.
Мутации с фотографий, показанных во время открывающих титров, являются не радиационными мутациями, а врожденными дефектами, вызванными использованием агента “оранж”, смеси гербицидов, применявшейся армией США во время войны во Вьетнаме.
Декорация заправочной станции была построена на месте съемок в Марокко. Она выглядела столь достоверно, что иногда водители проезжающих мимо машин останавливались, чтобы заправиться.
Мутанты страдают от следующих деформаций: Большой мозг – страдает тяжелым случаем гидроцефалии и зоба, чем объясняется его большая вздутая голова и раздутое горло. Большая мамочка – полностью лишена уродств, кроме облысения и ожирения. Киста – страдает нейрофиброматозом, что объясняет красноватые поражения, покрывающие его тело. Гугли – наличие двух разрезов на лице вместо носа, а также пятнистая розово-красная кожа. Ящерица – тяжелая заячья губа и деформированная челюсть. Плутон – деформированные голова и лицо и, кажется, умственная неполноценность. Рубин – пальцы срослись, возможно, из-за синдактилии, а внешний вид ее лица предполагает синдром Гольденхара. Венера и Меркурий – как и Руби, у Венеры, возможно, синдром Гольденхара, а у Меркурия широко раскрытые глаза и кожное заболевание, из-за которого его плоть кажется синеватой.
Путешествуя по Америке в доме на колесах, семейство Картеров, попав в аварию, оказывается в таинственной ядерной зоне, отрезанной от цивилизации. Однако со временем Картеры обнаруживают, что на этой вроде бы пустынной территории обитает кровожадная семейка мутантов, которая начинает вести охоту на них.
Новую экранизацию мне еще не удалось увидеть, но первая эранизация этого фильма увиденная мною в 80-х годах потресла меня. И к… Читать дальше…