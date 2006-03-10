У холмов есть глаза, 2006

В анналах современного «страшного кино» найдётся немного фильмов,которые оставили бы после себя столь глубокий след, как культовый фильм Уэса Крейвена «У холмов есть глаза» (The Hills Have Eyes) 1977 года. Жуткая

история семьи, отправившейся в отпуск и вступившей в вынужденную борьбу за выживание, держала зрителей в непрерывном напряжении и сотрясала их нервную систему, несмотря на минимальный бюджет фильма.

В наши дни необузданное воображение Крейвена вдохновило молодых смелых кинодеятелей Александра Аджа и Грегори Левассёра, авторов недавнего хита «Кровавая жатва» (High Tension), раздвинувшего жанровые

рамки фильмов ужасов леденящим душу изображением психологического террора, на современное прочтение знаменитого сюжета. Сам Крейвен вместе с Мэриэн Маддаленой и Питером Локом на этот раз выступил в роли

продюсера.

Аджа и Левассёр перенесли кошмарную историю в 21 век, обновив её с помощью неприкрашенного, «нутряного» реализма и насыщенного визуального стиля, так что теперь она способна напугать целое новое поколение кинозрителей.

Группа ученых, которые проверяют уровень радиации в пустыне Нью-Мексико, подвергается нападению изуродованного мутанта Плутона..

Несколько лет спустя, отмечая 30-ю годовщину свадьбы, семейная чета Картеров путешествует по пустыне со своими тремя детьми, зятем и маленькой внучкой, а также двумя овчарками. В то время как младшие члены семьи согласны с тем, что есть много лучших и более подходящих вещей, которые можно сделать, чтобы отпраздновать годовщину, Картеры в конце концов приходят к согласию и обходятся тем, что у них есть. Все меняется после того, как подозрительный управляющий заправки по имени Фред сообщает им о коротком пути, который пролегает между холмами в пустыне. Фред говорит, что раньше там жили люди, но вскоре правительство переселило их из-за того, что в этой местности проводились радиационные испытания.

Продолжив путь по указанной Фредом дороге, Картеры попадают в аварию. Им приходится остановить машину прямо посреди пустыни. Не имея возможности выбраться из западни, они устраивают лагерь прямо там, между холмами, и вскоре семейство понимает, что у холмов действительно есть глаза.