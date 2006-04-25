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Постер фильма Потерянный рейс
7.7
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7.7

Потерянный рейс

, 2006
United 93
США, Великобритания, Франция / драма / 18+
Постер фильма Потерянный рейс
7.7

О фильме

Рассказ о событиях на борту "Рейса 93", одного из пассажирских самолетов, угнанных 11 сентября. Самолет рухнул неподалеку от городка Шэнксвилл, штат Пеннсильвания, когда пассажиры помешали плану террористов.

В ролях

Льюис Алсамари
Триш Гейтс
Sandra Bradshaw
Кристиан Клеменсон
Кейт Дженнингс Грант
Джейми Хардинг
Кори Джонсон
Кори Джонсон
Питер Мэринкер
Майкл Дж. Рейнолдс
Джон Ротман
Ребекка Шулл
Ребекка Шулл
Чип Зин
Дэвид Раш
Дэвид Раш
Режиссер Пол Гринграсс
Сценарист Пол Гринграсс
Композитор Джон Пауэлл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Великобритания / Франция
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 25 апреля 2006
Дата выхода
28 апреля 2006 Россия UPI 16+
17 августа 2006 Австралия
1 сентября 2006 Австрия
31 августа 2006 Аргентина
5 июля 2006 Бельгия
2 июня 2006 Великобритания
17 августа 2006 Венгрия
1 сентября 2006 Венесуэла
1 июня 2006 Германия
31 августа 2006 Гонконг
31 августа 2006 Греция
11 августа 2006 Дания
22 ноября 2006 Египет
31 августа 2006 Израиль
2 июня 2006 Ирландия
1 сентября 2006 Исландия
23 августа 2006 Испания
6 июля 2006 Италия
28 апреля 2006 Казахстан
28 апреля 2006 Канада
5 июля 2006 Кувейт
1 сентября 2006 Латвия
25 августа 2006 Литва
18 августа 2006 Мексика
29 июня 2006 Нидерланды
18 августа 2006 Норвегия
28 июня 2006 ОАЭ
1 сентября 2006 Панама
1 сентября 2006 Польша
24 августа 2006 Португалия
1 сентября 2006 Румыния
28 апреля 2006 США
31 августа 2006 Словения
3 августа 2006 Таиланд
1 сентября 2006 Турция
28 апреля 2006 Украина
5 июля 2006 Филиппины
18 августа 2006 Финляндия
12 июля 2006 Франция
24 августа 2006 Чехия
31 августа 2006 Чили
1 июня 2006 Швейцария
18 августа 2006 Швеция
8 сентября 2006 Эстония
7 сентября 2006 Южная Корея
12 августа 2006 Япония
MPAA R
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $76 700 659
Производство Universal Pictures, StudioCanal, Sidney Kimmel Entertainment
Другие названия
United 93, Vuelo 93, Let 93, Flug 93, Let číslo 93, 93-iasis reisas, A United 93-as, Chuyến Bay Số Hiệu 93, Flight 93, Lot 93, Ptisi 93, Tissa 93, Uçuş 93, United vol 93, Vol 93, Voo 93, Vôo United 93, Yunaiteddo 93, Zborul United 93, Πτήση 93, Загублений рейс, Лет 93, Лет 93/Let 93, Полет 93, Потерянный рейс, ユナイテッド93, 聯航93, 93航班, Юнайтед 93, United 93 (Flight 93), United 93 (Vuelo 93), ユナイテッド93：2006

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 12 голосов
7.6 IMDb
Обновлено 22 декабря 2023
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саундтрек фильма Потерянный рейс

Цитаты

Honor Elizabeth Wainio Привет, мама, это я. Я в самолёте, который захватили. Просто звоню, чтобы сказать, что люблю тебя, и прощай. Очень добрая женщина дала мне телефон и сказала, чтобы я позвонил тебе.

Отзывы о фильме

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