Рассказ о событиях на борту "Рейса 93", одного из пассажирских самолетов, угнанных 11 сентября. Самолет рухнул неподалеку от городка Шэнксвилл, штат Пеннсильвания, когда пассажиры помешали плану террористов.
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