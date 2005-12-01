Фильм рассказывает о судьбах трех девушек. В силу обстоятельств каждая из них оказывается на панели. Нина по кличке Мойдодырка приехала в Москву, чтобы заработать денег и увезти младшего брата от родителей-алкоголиков. Аня, с детства подвергавшаяся домогательствам отчима, занимается проституцией, чтобы обеспечить маленькую дочь. Жених Киры погиб на войне, а ее, беременную, родители выгнали прочь из дома. После неудачной попытки суицида девушка пришла работать на “точку”. У каждой героини есть свои мечты и планы, но жизнь безжалостно рушит их и без того хрупкие надежды…