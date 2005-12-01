Фильм рассказывает о судьбах трех девушек. В силу обстоятельств каждая из них оказывается на панели. Нина по кличке Мойдодырка приехала в Москву, чтобы заработать денег и увезти младшего брата от родителей-алкоголиков. Аня, с детства подвергавшаяся домогательствам отчима, занимается проституцией, чтобы обеспечить маленькую дочь. Жених Киры погиб на войне, а ее, беременную, родители выгнали прочь из дома. После неудачной попытки суицида девушка пришла работать на “точку”. У каждой героини есть свои мечты и планы, но жизнь безжалостно рушит их и без того хрупкие надежды…
Драматическая история молодых девушек, работающих на "точке". Три поломанные судьбы тесно переплелись между собой. Каждая из девушек отчаянно цепляется за надежду на "нормальную" жизнь. Но если кому-то удастся вырваться из порочного круга, то кто-то обречен остаться в нем навсегда.
|15 июня 2006
|Россия
|Централ Партнершип
|18+
|15 июня 2006
|Беларусь
|15 июня 2006
|Казахстан
|1 декабря 2005
|Украина