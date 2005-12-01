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Точка

Tochka 18+
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О фильме

Фильм рассказывает о судьбах трех девушек. В силу обстоятельств каждая из них оказывается на панели. Нина по кличке Мойдодырка приехала в Москву, чтобы заработать денег и увезти младшего брата от родителей-алкоголиков. Аня, с детства подвергавшаяся домогательствам отчима, занимается проституцией, чтобы обеспечить маленькую дочь. Жених Киры погиб на войне, а ее, беременную, родители выгнали прочь из дома. После неудачной попытки суицида девушка пришла работать на “точку”. У каждой героини есть свои мечты и планы, но жизнь безжалостно рушит их и без того хрупкие надежды…

  • В основу сюжета легла одноименная повесть российского писателя и сценариста Григория Ряжского. 
  • Фильм был номинирован на премии MTV Russia Movie Awards (“Лучшая комедийная роль”, “Самая зрелищная сцена”) и “Кинотавр” (главный приз). 
  • На Международном кинофестивале в Чикаго актрисы Виктория Исакова (Кира), Анна Уколова (Аня) и Дарья Мороз (Мойдодырка) получили премию Silver Hugo за лучшую женскую роль. 
  • Виктория Исакова, Дарья Мороз и Анна Уколова ранее снимались вместе в сериалах “Каменская 2” (2002) и “Женщины в игре без правил” (2004). 
  • Режиссером, продюсером и автором сценария фильма выступил Юрий Мороз - отец актрисы Дарьи Мороз, исполнившей роль Мойдодырки.

Драматическая история молодых девушек, работающих на "точке". Три поломанные судьбы тесно переплелись между собой. Каждая из девушек отчаянно цепляется за надежду на "нормальную" жизнь. Но если кому-то удастся вырваться из порочного круга, то кто-то обречен остаться в нем навсегда.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 13 октября 2006
Премьера в мире 1 декабря 2005
Дата выхода
15 июня 2006 Россия Централ Партнершип 18+
15 июня 2006 Беларусь
15 июня 2006 Казахстан
1 декабря 2005 Украина
Производство Централ Партнершип
Другие названия
Tochka, Точка, Placc, Prostytutki, Punkts, The Spot
Режиссер
Юрий Мороз
Юрий Мороз
В ролях
Дарья Мороз
Дарья Мороз
Виктория Исакова
Виктория Исакова
Анна Уколова
Анна Уколова
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Михаил Горевой
Михаил Горевой
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.6
Оцените 11 голосов
6.2 IMDb
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Точка

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
RED 2 апреля 2015, 12:51
Очень сильная работа, проникаешься полностью. Местами вызывает страх, ты начинаешь переживать за героев. Такого реализма еще не было! Фильм сделан… Читать дальше…
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