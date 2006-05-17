Братья Мэт и Джон наслаждают отдыхом на острове в компании трех друзей. Пребывая в уверенности, что вокруг больше никого нет, компания решает воспользоваться всеми преимуществами уединения. Однако когда друзья обнаруживают окровавленное и расчлененное тело, им сразу становится понятно, что они на острове не одни…

Здесь обитает целая стая диких собак с измененным генетическим кодом. Собаки обладают необыкновенным, почти сверхъестественным умом и неутолимым голодом. Бродя небольшими группами, псы нападают на людей и раздирают их на части. Во время одного из таких нападений была ранена девушка. Постепенно друзья замечают, что в ней начинают проявляться признаки псов-убийц и с ужасом понимают, что укусы собак заразны.

В этой борьбе между Человеком и Монстром в живых суждено остаться только одному из них.