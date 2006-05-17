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Постер фильма Свора
6.1
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6.1

Свора

, 2006
The Breed
Германия, США, ЮАР / ужасы / 18+
Постер фильма Свора
6.1

О фильме

Братья Мэт и Джон наслаждают отдыхом на острове в компании трех друзей. Пребывая в уверенности, что вокруг больше никого нет, компания решает воспользоваться всеми преимуществами уединения. Однако когда друзья обнаруживают окровавленное и расчлененное тело, им сразу становится понятно, что они на острове не одни…

Здесь обитает целая стая диких собак с измененным генетическим кодом. Собаки обладают необыкновенным, почти сверхъестественным умом и неутолимым голодом. Бродя небольшими группами, псы нападают на людей и раздирают их на части. Во время одного из таких нападений была ранена девушка. Постепенно друзья замечают, что в ней начинают проявляться признаки псов-убийц и с ужасом понимают, что укусы собак заразны.

В этой борьбе между Человеком и Монстром в живых суждено остаться только одному из них.

В ролях

Мишель Родригес
Мишель Родригес
Nicki
Эрик Лайвли
Matt
Оливер Хадсон
Оливер Хадсон
John
Марианн Маддалена
Дэвид Ланкастер
Хилл Харпер
Хилл Харпер
Noah
Уэс Крэйвен
Уэс Крэйвен
Тэрин Мэннинг
Тэрин Мэннинг
Sara
Ник Борэйни
Luke
Lisa-Marie Schneider
Jenny
Режиссер Николас Мастандреа
Сценарист Bob Conte, Peter Wortmann
Композитор Marcus Trumpp
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / США / ЮАР
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 27 апреля 2007
Премьера в мире 17 мая 2006
Дата выхода
7 сентября 2006 Россия Lizard 18+
7 сентября 2006 Беларусь
17 мая 2006 Германия
1 июня 2006 Италия
7 сентября 2006 Казахстан
1 июня 2006 США
7 сентября 2006 Украина
17 мая 2006 Франция
MPAA R
Сборы в мире $1 689 984
Производство Film Afrika Worldwide, ApolloProMovie & Co. 1. Filmproduktion, DEJ Productions
Другие названия
The Breed, La jauría, 嗜血狂犬, A falka, Aullidos, Cães Assassinos, Cainii ucigasi, Gossos assassins, La Race du Mal, Laberinto de terror, Ljetovanje na otoku strave, Mania, Raça Assassina, Rasa, Sói Đêm, The Breed - Blutige Meute, The Breed - La razza del male, Tõug, Vahşi Irk, Μανία, Зграя, Кръвожадна порода, Свора, ファイナル・デッド, 繁殖, The Breed - Räudige Meute, Krutá rasa, Pach smrti na ostrove, Vahsi Irk

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
5.1 IMDb
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Обновлено 19 декабря 2023
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