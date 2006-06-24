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Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
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Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest

Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца, 2006

2006 / США
8.4 Оцените
191 голос Рейтинг IMDb: 7.3
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Ни дня покоя в жизни капитана Джека Воробья! На этот раз разудалый пират попадает в по-настоящему опасный переплет: когда-то давно он заключил сделку с Дэйви Джонсом, капитаном зловещего «Летучего голландца». Срок выплаты долга вот-вот истечет, и если Джек не поторопится, его ждут сто лет морского рабства. В круговорот авантюр Воробья попадут и его старые знакомые – Уилл и Элизабет, свадьба которых оказывается сорванной из-за неожиданного ареста.

  • На роль Дэйви Джонса, сыгранного в итоге Биллом Найи, рассматривались кандидатуры Джима Бродбента, Иэна Глена, Ричарда Э. Гранта и Кристофера Уокена.
  • Ряд концептов для «Летучего голландца» и его экипажа разработал режиссер Тим Бертон, близкий друг Джонни Деппа.
  • Идея сцены, в которой Элизабет приковывает Джека к кораблю, принадлежала Кире Найтли.
  • При создании цифровой модели Кракена художники-аниматоры вдохновлялись кадрами с изображением осьминога из фильма «Кинг-Конг против Годзиллы» (1962).
  • Режиссер Гор Вербински хотел, чтобы Дэйви Джонс разговаривал с голландским акцентом. Однако Билл Найи предложил использовать шотландский акцент, так как голландский ему было бы сложнее воспроизвести и, по словам актера, выглядело бы это глупо.
  • В сценах с гигантским колесом использовано минимальное количество компьютерной графики. Гор Вербински настоял, чтобы для съемок было создано настоящее колесо высотой в 5,5 м и весом в более чем 800 кг.

Снова ввязавшись в какую-то сверхъестественную историю, капитан Джек Воробей обнаруживает, что должен отдать свою жизнь легендарному Дэйви Джоунсу, капитану призрачного "Летучего Голландца". У Джека совсем немного времени, чтобы найти выход из сложившийся ситуации, иначе он будет проклят и обречен прислуживать своему господину вечно. Кроме того, будто проблем итак было мало, Джек Воробей со своими трудностями умудрился расстроить свадьбу Уилла и Элизабет, которым в итоге приходится присоединиться к Джеку и отправиться навстречу новым приключениям.

8.4 Оцените
191 голос Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 13 июля 2006
Премьера в мире 24 июня 2006
Возраст 12+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Гор Вербински
Гор Вербински
В ролях
Джонни Депп
Джонни Депп
Орландо Блум
Орландо Блум
Кира Найтли
Кира Найтли
Джек Девенпорт
Джек Девенпорт
Билл Найи
Билл Найи
Все актеры и съемочная группа
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Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
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