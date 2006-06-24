Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца, 2006

Ни дня покоя в жизни капитана Джека Воробья! На этот раз разудалый пират попадает в по-настоящему опасный переплет: когда-то давно он заключил сделку с Дэйви Джонсом, капитаном зловещего «Летучего голландца». Срок выплаты долга вот-вот истечет, и если Джек не поторопится, его ждут сто лет морского рабства. В круговорот авантюр Воробья попадут и его старые знакомые – Уилл и Элизабет, свадьба которых оказывается сорванной из-за неожиданного ареста.
Снова ввязавшись в какую-то сверхъестественную историю, капитан Джек Воробей обнаруживает, что должен отдать свою жизнь легендарному Дэйви Джоунсу, капитану призрачного "Летучего Голландца". У Джека совсем немного времени, чтобы найти выход из сложившийся ситуации, иначе он будет проклят и обречен прислуживать своему господину вечно. Кроме того, будто проблем итак было мало, Джек Воробей со своими трудностями умудрился расстроить свадьбу Уилла и Элизабет, которым в итоге приходится присоединиться к Джеку и отправиться навстречу новым приключениям.
Отдать швартовы, принять левый фланг, парни! Спустя три года вышло долгожданное продолжение… Читать дальше…
Мне нравится чтобы… Читать дальше…