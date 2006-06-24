Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца, 2006

8 фильмов для тех, кто уже не может без путешествий

Пока большинство стран закрыто для российских туристов, нам только и остается что мечтать о незабываемых путешествиях. Киноафиша подготовила список фильмов, которые окунут вас в атмосферу красивейших мест планеты. А также, возможно, именно эти картины помогут вам составить планы на, надеемся, скорый отдых.