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Хаос
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Chaos

Хаос, 2005

2005 / Канада / Великобритания / США
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме
Однажды банда грабителей захватывает банк и берет в заложники всех, кто находится внутри. Оказавшись в полицейской осаде, вожак бандитов Лоренс требует вызвать переговорщика и, именно, детектива Коннерса. Так как репутация Коннерса сильно подмочена, ему приставляют напарника-новичка, офицера Деккера. Но во время переговоров спецназ осуществляет штурм, при котором грабителям удается скрыться, не прихватив с собой ни цента. Лишь позже выясняется, что из банка пропал миллиард долларов, переведенный электронным путем. Собственное расследование Коннерса и Деккера приводит их к настоящим планам злоумышленников...
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 8 июня 2006
Премьера в мире 17 января 2005
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Пирамида
Бюджет $12 500 000
Режиссер
Тони Гиглио
В ролях
Джейсон Стэйтем
Джейсон Стэйтем
Райан Филипп
Райан Филипп
Уэсли Снайпс
Уэсли Снайпс
Кимани Рэй Смит
Дэймон Джонсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Хаос 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
sansanich 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Дмитрий_Doe, 16/06/2006 - 12:12:22):жаль потраченных 400 руб



omg блин я столько ни разу не тратил на кину!
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