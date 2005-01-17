Хаос, 2005

Однажды банда грабителей захватывает банк и берет в заложники всех, кто находится внутри. Оказавшись в полицейской осаде, вожак бандитов Лоренс требует вызвать переговорщика и, именно, детектива Коннерса. Так как репутация Коннерса сильно подмочена, ему приставляют напарника-новичка, офицера Деккера. Но во время переговоров спецназ осуществляет штурм, при котором грабителям удается скрыться, не прихватив с собой ни цента. Лишь позже выясняется, что из банка пропал миллиард долларов, переведенный электронным путем. Собственное расследование Коннерса и Деккера приводит их к настоящим планам злоумышленников...

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