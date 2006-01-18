В Мехико на рубеже веков две совершенно непохожих друг на друга женщины из разных слоев общества становятся парочкой грабительниц банков, пытаясь противостоять таким образом безжалостному шерифу, терроризирующему их город.
|18 января 2006
|Россия
|Централ Партнершип
|3 июля 2007
|Австралия
|18 января 2006
|Беларусь
|7 июля 2006
|Бразилия
|10 октября 2011
|Великобритания
|10 августа 2006
|Венгрия
|31 августа 2006
|Германия
|20 июля 2006
|Греция
|30 июня 2006
|Италия
|18 января 2006
|Казахстан
|25 августа 2006
|Литва
|7 апреля 2006
|Норвегия
|9 марта 2006
|Португалия
|18 января 2006
|США
|6 июля 2006
|Словакия
|12
|18 января 2006
|Украина
|18 января 2006
|Франция
|22 июня 2006
|Южная Корея
|12