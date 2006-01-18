Меню
6.6 Рейтинг IMDb: 5.7
О фильме

В Мехико на рубеже веков две совершенно непохожих друг на друга женщины из разных слоев общества становятся парочкой грабительниц банков, пытаясь противостоять таким образом безжалостному шерифу, терроризирующему их город.

Страна Франция / Мексика / США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 25 апреля 2008
Премьера в мире 18 января 2006
18 января 2006 Россия Централ Партнершип
3 июля 2007 Австралия
18 января 2006 Беларусь
7 июля 2006 Бразилия
10 октября 2011 Великобритания
10 августа 2006 Венгрия
31 августа 2006 Германия
20 июля 2006 Греция
30 июня 2006 Италия
18 января 2006 Казахстан
25 августа 2006 Литва
7 апреля 2006 Норвегия
9 марта 2006 Португалия
18 января 2006 США
6 июля 2006 Словакия 12
18 января 2006 Украина
18 января 2006 Франция
22 июня 2006 Южная Корея 12
MPAA PG-13
Бюджет €32 000 000
Сборы в мире $18 381 890
Производство EuropaCorp, TF1 Films Production, A.J.O.Z. Films
Bandidas, Бандитки, Bandiiditarid, Banditele, Bandites, Băng Cướp Xinh Đẹp, Haydutlar, Las Bandidas, Listarhines, Meičas laupītājas, Odmetnice, Sexi pistol'nícky, SexiPistols, Sexy Pistols, Λησταρχίνες, バンディダス, 侠盗魅影, 女抢匪, 神鬼2勢力, 神鬼二势力
Денис Арндт
Фильмы про ограбления, аферы и воров

6.6
12 голосов
5.7 IMDb
Люк Бессон снова в седле. Люк Бессон снова полон сил. Люк Бессон, как всегда, неутомим и нескончаем. Не успел «Перевозчик-2» бензиновым вихрем пронестись по нашим мозгам, взрезая их отдавленные блокбастерами останки не хуже стивен-кинговского/бретт-леонардовского газонокосильщика, не успели головорезы из «13-го района» как следует сдружиться с присланной в их хозяйство атомной бомбой, как уж новый сценарный проект красавчика Люка появился на экранах из бездонного кинематографического чрева.…
Полинаа 2 апреля 2015, 12:51
не согласна, что девушкам будет неинтересно! Я вчера ходила на этот фильм в рамстор и мне очень понравилось!! Есть очень много смешных моментов.… Читать дальше…
Piter 2 апреля 2015, 12:51
Классный фильм. Не знаю, почему многие говорят "дешево"... Нормально все там! Сюжет отличный. Незамысловатый такой, но здесь это идет… Читать дальше…
Люк Бессон в кинотеатрах и дома: в сентябре выйдут «Дракула» и еще 24 фильма режиссера
Люк Бессон в кинотеатрах и дома: в сентябре выйдут «Дракула» и еще 24 фильма режиссера Люк Бессон — один из крупнейших и наиболее плодовитых французских режиссеров последних десятилетий. Начав свою карьеру еще в середине 1980-х, он берется за самые разные жанры, в каждом оставляя свой след. Творческий диапазон Бессона необычайно обширен, включая боевики, комедии, триллеры, драмы, научную фантастику, семейное кино и даже анимацию. В своих режиссерских и сценарных проектах Бессон неустанно экспериментирует с разными стилями, так что в его фильмографии можно найти картины на любой вкус.
1 сентября 2025 16:15
