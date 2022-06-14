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Paddington 3

Приключения Паддингтона 3,

Франция / США
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Режиссер
Дугал Уилсон
В ролях
Бен Уишоу
Бен Уишоу
Все актеры и съемочная группа
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«Паддингтон 3» обзавелся официальным названием и режиссером Медвежонку предстоит побывать в Южной Америке.
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14 июня 2022 11:24
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