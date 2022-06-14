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Приключения Паддингтона 3
Paddington 3
Приключения Паддингтона 3,
Франция / США
Оценить мультфильм можно будет после премьеры
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Жанр:
приключения
анимация
комедия
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о выходе в прокат
Режиссер
Дугал Уилсон
В ролях
Бен Уишоу
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«Паддингтон 3» обзавелся официальным названием и режиссером
Медвежонку предстоит побывать в Южной Америке.
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14 июня 2022 11:24
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