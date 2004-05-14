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Постер фильма День без мексиканца
Постер фильма День без мексиканца
Рейтинги
4.9 Рейтинг IMDb: 4.8
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2 постера
Киноафиша Фильмы День без мексиканца

День без мексиканца

Day Without a Mexican, A 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Однажды калифорнийцы проснулись и обнаружили, что в штате не осталось ни одного "латино". Необъяснимое исчезновение "латино" оборачивается хаосом, трагедией и комедией...

 

Калифорния в шоке. Экономические, политические и социальные последствия этой катастрофы угрожают самому образу жизни Золотого Штата. Мы погружаемся в жизнь четырех персонажей: учительница и домохозяйка Мэри Джо Кинтана; сенатор Аберкромби, внезапно ставший губернатором; владелец ранчо и представитель агробизнеса Луис Макклер; и Лайла Родригес – репортер и, возможно, единственная латиноамериканка, оставшаяся в штате. Это "исчезновение" превращает трещины в личной жизни каждого из них в огромные бреши.

 

Эксперты задают вопросы и выдвигают теории: а что если это похищение, совершенное НЛО? биологический терроризм? апокалипсис, и латиноамериканцы – "избранные"? или же они просто ушли, так как им надоело, что их воспринимают как нечто само собой разумеющееся?

 

Время идет, и в штате начинает воцаряться хаос: мусор захватывает улицы, а слезы постоянно оставляют следы на щеках большинства жителей 5-й по величине экономики в мире. Осознание того, что "калифорнийскую мечту" делают жизнеспособной именно те, кто исчезли: повара, садовники, полицейские, няни, врачи, сельскохозяйственные и строительные рабочие, артисты, спортсмены, а также самый большой растущий рынок потребителей, – превратило латиноамериканцев и их возвращение в вопрос первостепенной важности для штата.

 

Разумеется, есть и несогласные. Бейсбольный мяч, исполненный ненависти и невежества, был брошен в Лайлу Родригес. Была уничтожена последняя надежда получить ответы. Но по мере того, как отчаяние превращается в тихую скорбь, прочувствованные воспоминания и искренние понимание и благодарность приносят неожиданные результаты.

 

 

Страна США / Мексика / Испания
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 14 мая 2004
Дата выхода
30 марта 2006 Россия Кино без границ
30 марта 2006 Беларусь
30 марта 2006 Казахстан
6 августа 2004 Мексика
14 мая 2004 США R
30 марта 2006 Украина
MPAA R
Бюджет $1 500 000
Сборы в мире $10 057 021
Производство Eye On The Ball Films, Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), Jose and Friends Inc.
Другие названия
A Day Without a Mexican, Un día sin mexicanos, Dzień bez Meksykanów, Hova tűntek a mexikóiak?, Um Dia sem Mexicanos, Un giorno senza messicani, День без мексиканца
Режиссер
Серхио Арау
В ролях
Кэролайн Аарон
Кэролайн Аарон
Тони Абатемарко
Мелинда Аллен
Фрэнки Дж. Эллисон
Фернандо Арау
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.9
Оцените 10 голосов
4.8 IMDb
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