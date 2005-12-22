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Кармен из Каеличе
U-Carmen e-Khayelitsha
Кармен из Каеличе, 2005
2005 / ЮАР
3.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Жанр:
драма
мюзикл
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О фильме
Современная версия одноименной новеллы Проспера Мериме со знаменитой музыкой Жоржа Бизе из оперы "Кармен".
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3.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2005
Премьера в России
26 апреля 2006
Премьера в мире
22 декабря 2005
Режиссер
Марк Дорнфорд-Мэй
В ролях
Полин Малефан
Андиль Тшони
Лунгелва Блу
Андриес Мбали
Замиль Гантана
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Отзывы о фильме
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111
2 апреля 2015, 12:51
SUPER!!!!!! Правда концовку затянули.....
Отзывы
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10
голосов
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