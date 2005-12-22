Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кармен из Каеличе
Киноафиша Фильмы Кармен из Каеличе
U-Carmen e-Khayelitsha

Кармен из Каеличе, 2005

2005 / ЮАР
3.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Современная версия одноименной новеллы Проспера Мериме со знаменитой музыкой Жоржа Бизе из оперы "Кармен".
3.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 26 апреля 2006
Премьера в мире 22 декабря 2005
Режиссер
Марк Дорнфорд-Мэй
В ролях
Полин Малефан
Андиль Тшони
Лунгелва Блу
Андриес Мбали
Замиль Гантана
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кармен из Каеличе 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
111 2 апреля 2015, 12:51
SUPER!!!!!! Правда концовку затянули.....
Отзывы Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Приложение киноафиши