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Просто друзья
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Just Friends

Просто друзья, 2005

2005 / Германия / США / Канада
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме
Лос-анджелесский музыкальный продюсер Крис Брэндер имеет все, что только можно пожелать, – деньги, приятную внешность и замечательную работу. Однако в жизни Криса не всегда все складывалось так гладко. В школе он был очень полным и от этого чересчур застенчивым. Единственное светлое воспоминание он сохранил о своей близкой подруге Джейми, в которую он был тайно и безнадежно влюблен. И вот по прошествии десяти лет, став неотразимым сердцеедом и преуспевающим продюсером, Крис занимается раскруткой капризной певицы Саманты, которая к тому же является его бывшей пассией. Однажды по пути в Париж из-за неисправности самолета они вынуждены остановиться в родном для Криса Нью-Джерси. В местном баре Крис случайно встречает Джейми, понимает, что все еще любит ее, и в итоге решает не лететь в Париж. Однако завоевать сердце любимой девушки оказывается еще труднее, чем 10 лет назад.
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 9 марта 2006
Премьера в мире 23 ноября 2005
Режиссер
Роджер Камбл
Роджер Камбл
В ролях
Райан Рейнольдс
Райан Рейнольдс
Эми Смарт
Эми Смарт
Анна Фэрис
Анна Фэрис
Крис Клайн
Энни Бребнер
Все актеры и съемочная группа
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саундтрек фильма Просто друзья
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