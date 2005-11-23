Просто друзья, 2005

Лос-анджелесский музыкальный продюсер Крис Брэндер имеет все, что только можно пожелать, – деньги, приятную внешность и замечательную работу. Однако в жизни Криса не всегда все складывалось так гладко. В школе он был очень полным и от этого чересчур застенчивым. Единственное светлое воспоминание он сохранил о своей близкой подруге Джейми, в которую он был тайно и безнадежно влюблен. И вот по прошествии десяти лет, став неотразимым сердцеедом и преуспевающим продюсером, Крис занимается раскруткой капризной певицы Саманты, которая к тому же является его бывшей пассией. Однажды по пути в Париж из-за неисправности самолета они вынуждены остановиться в родном для Криса Нью-Джерси. В местном баре Крис случайно встречает Джейми, понимает, что все еще любит ее, и в итоге решает не лететь в Париж. Однако завоевать сердце любимой девушки оказывается еще труднее, чем 10 лет назад.

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