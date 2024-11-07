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Постер фильма Любовь Советского Союза
6.3
Любовь Советского Союза - Трейлер первого сезона
Киноафиша Фильмы Любовь Советского Союза
6.3

Любовь Советского Союза

, 2024
Lyubov Sovetskogo Soyuza
Россия / мелодрама, драма / 18+
Яркая драма о молодом поколении СССР, их любви, подвигах и испытаниях
Трейлеры
Постер фильма Любовь Советского Союза
6.3
Любовь Советского Союза - Трейлер первого сезона
Любовь Советского Союза  Трейлер первого сезона

О фильме

Фильм о поколении смелых и красивых, не заставших разрушений революции и хаоса гражданской войны, мечтавших построить новую жизнь, в которой не будет места смерти, а только невероятной любви, открывающей им путь к великим достижениям и открытиям. О подвигах и славе, предательстве и верности тех, кто был героями в небе и на земле, о времени безмерных испытаний, которые выпали на их недолгие, но яркие жизни. О женщине, которая была мечтой и настоящей любовью Советского Союза.

В ролях

Кирилл Кузнецов
Кирилл Кузнецов
Anatoliy Kovrov
Ангелина Стречина
Ангелина Стречина
Galina Kovrova
Роман Васильев
Роман Васильев
Tumanov
Федор Федотов
Федор Федотов
Ангелина Поплавская
Ангелина Поплавская
Taisiya
Денис Нурулин
Денис Нурулин
Антон Момот
Антон Момот
Алена Бабенко
Алена Бабенко
Klavdiya
Софья Эрнст
Софья Эрнст
Sokolova
Роман Мадянов
Роман Мадянов
Kononykhin
Игорь Петренко
Игорь Петренко
Pavlovskiy
Александр Устюгов
Александр Устюгов
Stalin
Режиссер Дмитрий Иосифов, Никита Высоцкий, Илья Лебедев
Сценарист Сергей Снежкин, Владимир Валуцкий
Композитор Дмитрий Александрович Емельянов
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 3 января 2025
Премьера в мире 7 ноября 2024
Дата выхода
7 ноября 2024 Россия Централ Партнершип
7 ноября 2024 Беларусь
Сборы в мире $7 301 963
Производство Дирекция кино
Другие названия
Lyubov Sovetskogo Soyuza, L'Amour de l'Union soviétique, История любви, Любовь Советского Союза, The love story of the Soviet Union

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 154 голоса
5.1 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3002 В жанре «мелодрама»  352 В жанре «драма»  1185 В фильмах России  426 В фильмах 2024 года  173
Обновлено 6 октября 2025

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Любовь Советского Союза - Трейлер первого сезона
Любовь Советского Союза Трейлер первого сезона
Любовь Советского Союза - Трейлер
Любовь Советского Союза Трейлер
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Наша рецензия

Небо, стихи, девушка.
Небо, стихи, девушка. Когда речь заходит об эпичном кино, представляются либо военные фильмы, либо фэнтези в духе «Властелина колец». Но создатели ленты «Любовь Советского Союза» взглянули через эту призму величия на жизнь молодой актрисы. Да, ни ее саму, ни ее окружение рядовыми гражданами не назовешь. Но кажется, такой задачи и не стояло. Этот киноэпос посвящен тем, кого называли звездами в 1930-е: летчик-испытатель, драматург, актриса театра и кино. Молодые и яркие персонажи, которые своим…

Отзывы зрителей о фильме Любовь Советского Союза

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41
Большинство зрителей отмечает атмосферу эпохи: красивые кадры, качественную музыку, убедительную игру молодых актёров и сильную драму любви на фоне истории. Слабые стороны — медленный темп, недорассказанные линии и некоторые ляпы. Общая оценка: фильм вызывает интерес и оставляет впечатление. Подойдёт тем, кто любит исторические драмы и романтику, а также зрителям, готовым к вдумчивому повествованию.
Саммари составлено ИИ на основе 111 отзывов.

Отзывы о фильме

Irina Koltunovskaya 8 ноября 2024, 17:43
В начале фильм начинался энергично и визуальная картинка порадовала , но дальше очень скучно ;( смысл потерян. Давно я не уходила с фильмов. Поняла ,… Читать дальше…
Людмила Чуваева 9 ноября 2024, 00:13
Фильм восхитительный. Поехала умтпвшая после работы и хотела спать. Думала, как отсижу 2,5 часа. Но сон как рукой сняло. Смотрела на одном дыхании.… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

Объявлены лауреаты премии «Золотой орел» 2025
1 февраля 2025 15:55 Объявлены лауреаты премии «Золотой орел» 2025 Наибольшее количество номинаций получили «Воздух» и «Любовь Советского Союза».
Кадр из фильма «Воздух», «Любовь Советского Союза»
1 февраля 2025 09:39 Итоги «Золотого орла-2025»: провал «Мастера и Маргариты», триумф «Воздуха» и посмертная награда Мадянова Лучший фильм года собрал целых 6 статуэток. Но у него есть один сильный конкурент.
Вовсе не «Любовь Советского Союза»: назван лидер проката в России за прошедшую неделю
20 ноября 2024 11:00 Вовсе не «Любовь Советского Союза»: назван лидер проката в России за прошедшую неделю Зрители выбрали другую киноленту.
Актриса, летчик и писатель: вышел новый трейлер исторической драмы «Любовь Советского Союза»
15 октября 2024 14:32 Актриса, летчик и писатель: вышел новый трейлер исторической драмы «Любовь Советского Союза» Слоган гласит: «Ты веришь в жизнь после любви?»
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15 октября 2024 14:28 В России покажут новый фильм «Любовь Советского Союза»: собрали все, что известно — сюжет, актеры, дата премьеры Главную роль в проекте исполнила звезда «Пищеблока». А сам фильм очень интересно расскажет про грандиозную эпоху — через историю жизни одной выдающейся женщины.
Ангелина Стречина влюбляется в знаменитого летчика в трейлере фильма «Любовь Советского Союза».
19 августа 2024 10:22 Ангелина Стречина влюбляется в знаменитого летчика в трейлере фильма «Любовь Советского Союза». История об актрисе, которая сражается за свою любовь на фоне культурно-политических трансформаций.
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