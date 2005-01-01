Физиотерапевт Лиз практикует в Манхэттене. Среди ее клиентов очень богатые люди. В жизни этой очаровательной молодой женщине сопутствует успех. После разрыва с мужем она сама воспитывает сына-подростка. Она любящая, но немного безответственная мать. Ее сын Финн нуждается в родительской заботе и много времени проводит в мыслях об отце, знаменитом ученом-антропологе, изучающем в дебрях Амазонии нравы первобытного племени, называемого за безжалостные обычаи и дикие нравы "Жестокими людьми". Лиз решает уделять больше времени ребенку и, чтобы сменить обстановку, принимает приглашение мультимиллионера Огдена Осборна, одного из своих влиятельных клиентов, стать его личным врачом и поселиться на роскошном ранчо. Вместе с сыном она оказывается в фантастическом сказочном мире богатых и знаменитых. Избранное общество готово принять в свой круг прекрасную протеже Осборна. Окруженная вниманием и деликатной заботой гостеприимного хозяина поместья, Лиз начинает верить, что нашла свое счастье.



Она не подозревала, что ее благополучие и радость вызывает у кого-то жгучую зависть, ревность и желание мстить. Таинственный враг знает, как дорог Лиз ее ребенок, и наносит удар. Безмятежность молодой женщины рушится в одно мгновение как хрупкий карточный домик, когда неизвестный в маске попытался убить ее сына. Мальчик чудом остался в живых, но находится в смертельной опасности. Убийца не остановится ни перед чем, чтобы нанести Лиз сокрушительный удар.

Взволнованная мать начинает собственное расследование, и вскоре начинает понимать, что под глянцевым лоском и утонченностью манер обладателей гигантских состояний скрываются страшные пороки, а она и ее ребенок оказались во власти по-настоящему "жестоких людей"...