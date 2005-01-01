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Постер фильма Жестокие люди
6.9
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6.9

Жестокие люди

, 2005
Fierce People
США, Канада / драма / 18+
Постер фильма Жестокие люди
6.9

О фильме

Физиотерапевт Лиз практикует в Манхэттене. Среди ее клиентов очень богатые люди. В жизни этой очаровательной молодой женщине сопутствует успех. После разрыва с мужем она сама воспитывает сына-подростка. Она любящая, но немного безответственная мать. Ее сын Финн нуждается в родительской заботе и много времени проводит в мыслях об отце, знаменитом ученом-антропологе, изучающем в дебрях Амазонии нравы первобытного племени, называемого за безжалостные обычаи и дикие нравы "Жестокими людьми". Лиз решает уделять больше времени ребенку и, чтобы сменить обстановку, принимает приглашение мультимиллионера Огдена Осборна, одного из своих влиятельных клиентов, стать его личным врачом и поселиться на роскошном ранчо. Вместе с сыном она оказывается в фантастическом сказочном мире богатых и знаменитых. Избранное общество готово принять в свой круг прекрасную протеже Осборна. Окруженная вниманием и деликатной заботой гостеприимного хозяина поместья, Лиз начинает верить, что нашла свое счастье.


Она не подозревала, что ее благополучие и радость вызывает у кого-то жгучую зависть, ревность и желание мстить. Таинственный враг знает, как дорог Лиз ее ребенок, и наносит удар. Безмятежность молодой женщины рушится в одно мгновение как хрупкий карточный домик, когда неизвестный в маске попытался убить ее сына. Мальчик чудом остался в живых, но находится в смертельной опасности. Убийца не остановится ни перед чем, чтобы нанести Лиз сокрушительный удар.

Взволнованная мать начинает собственное расследование, и вскоре начинает понимать, что под глянцевым лоском и утонченностью манер обладателей гигантских состояний скрываются страшные пороки, а она и ее ребенок оказались во власти по-настоящему "жестоких людей"...

В ролях

Дайан Лэйн
Дайан Лэйн
Liz Earl
Дональд Сазерленд
Дональд Сазерленд
Ogden C. Osborne
Крис Эванс
Крис Эванс
Брайс
Кристен Стюарт
Кристен Стюарт
Майя
Антон Ельчин
Антон Ельчин
Финн Эрл
Кристофер Шайр
Dr. Leffler
Кали Дей
Декстер Белл
Пас де ла Уэрта
Пас де ла Уэрта
Jilly
Элизабет Перкинс
Элизабет Перкинс
Mrs. Langley
Blu Mankuma
Gates
Гари Чок
McCallum
Режиссер Гриффин Данн
Сценарист Дирк Виттенборн
Композитор Paul Bakija, Ник Лэрд-Клаус
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Канада
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 1 января 2005
Дата выхода
26 октября 2006 Россия Lizard 16+
26 октября 2006 Беларусь
5 ноября 2007 Германия
26 октября 2006 Казахстан
5 ноября 2007 Канада R
1 ноября 2005 США
26 октября 2006 Украина
1 января 2005 Франция
MPAA R
Сборы в мире $269 755
Производство Industry Entertainment, Lions Gate Entertainment, Lionsgate
Другие названия
Fierce People, Des Gens Impitoyables, Días salvajes, Dzikie plemię, Fierce People - Jede Familie hat ihre Geheimnisse, Gent poc corrent, Gente Estranha, Gente poco corriente, Gioventù violata, Julmad inimesed, Kegyetlen faj, Nelitostna rasa, Oi agroikoi, Salvajes, Sociedade Feroz, Жестокие люди, Свирепи хора

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 12 голосов
6.4 IMDb
Обновлено 9 декабря 2020

Отзывы о фильме

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