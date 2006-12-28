Картина уже получила негласное второе название - «Москва FM». Можно сказать, что это столичный ответ фильму о Питере и своеобразная энциклопедия современной московской жизни. В один теплый день в Москве пересекаются судьбы нескольких молодых людей. И этот день меняет жизнь каждого из них… В течение всего лишь одних суток герои побывают в модном ресторане, ночном клубе, театре, больнице, трёхэтажном пентхаусе и даже на развалинах гостиницы «Россия». Вот такое, современное «Я шагаю по Москве», получается.

Главный козырь «Жары» - это лёгкий, ироничный сценарий и звёздный актёрский состав. Пусть вас не удивляет присутствие здесь почти всей «9-ой роты». Резо Гигинеишвили был вторым режиссёром на картине Бондарчука. А по совместительству, он ещё и муж Насти Кочетковой, участницы «Фабрики звёзд». Поэтому съёмки проходили в самых актуальных столичных местах, и даже в эпизодах полно узнаваемых лиц. В роли продавщицы бутика – Светлана Бондарчук, покупательницы бутика – ди-джей Рита Митрофанова, режиссёр Тигран Кеосаян стал колоритным кавказским продавцом цветов, официантка – Ирина Рахманова, фотограф – Настя Кочеткова, а также многие, многие другие.