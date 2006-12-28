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Постер фильма Жара
5.0
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5.0

Жара

, 2006
Heat
Россия / комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма Жара
5.0

Причины посмотреть

О фильме

Картина уже получила негласное второе название - «Москва FM». Можно сказать, что это столичный ответ фильму о Питере и своеобразная энциклопедия современной московской жизни. В один теплый день в Москве пересекаются судьбы нескольких молодых людей. И этот день меняет жизнь каждого из них… В течение всего лишь одних суток герои побывают в модном ресторане, ночном клубе, театре, больнице, трёхэтажном пентхаусе и даже на развалинах гостиницы «Россия». Вот такое, современное «Я шагаю по Москве», получается.

Главный козырь «Жары» - это лёгкий, ироничный сценарий и звёздный актёрский состав. Пусть вас не удивляет присутствие здесь почти всей «9-ой роты». Резо Гигинеишвили был вторым режиссёром на картине Бондарчука. А по совместительству, он ещё и муж Насти Кочетковой, участницы «Фабрики звёзд». Поэтому съёмки проходили в самых актуальных столичных местах, и даже в эпизодах полно узнаваемых лиц. В роли продавщицы бутика – Светлана Бондарчук, покупательницы бутика – ди-джей Рита Митрофанова, режиссёр Тигран Кеосаян стал колоритным кавказским продавцом цветов, официантка – Ирина Рахманова, фотограф – Настя Кочеткова, а также многие, многие другие.

Москва, жаркий день лета 2006 года.Четверо школьных друзей – вернувшегося из армии Алексея, Кости – сына богатых родителей, Артура – начинающего актера и рэпера Тимати-встречаются после долгой разлуки.

Они еще не подозревают о том, что эта встреча круто изменит жизнь каждого из них... В круговороте столичной жизни сплетаются дестяки сюжетов и человеческих судеб: один из приятелей находит свою любовь, другой обретает себя в профессии, третий получает ответы на давно мучившие его вопросы...

В ролях

Алексей Чадов
Алексей Чадов
Aleksey
Артур Смольянинов
Артур Смольянинов
Artur
Константин Крюков
Константин Крюков
Kostya
Тимати
Тимати
Self
Анастасия Кочеткова
Devushka s fotoapparatom
Агния Дитковските
Агния Дитковските
Nastya
Дэни Дадаев
Deni
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
Тигран Кеосаян
Тигран Кеосаян
Ирина Рахманова
Ирина Рахманова
Ofitsiantka
Татьяна Лютаева
Татьяна Лютаева
Mama Alekseya
Александр Голубев
Александр Голубев
Режиссер Резо Гигинеишвили
Сценарист Резо Гигинеишвили
Композитор Дато Евгенидзе
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 28 декабря 2006
Дата выхода
28 декабря 2006 Россия
28 декабря 2006 Беларусь
28 декабря 2006 Казахстан
30 декабря 2006 США
28 декабря 2006 Украина

Где посмотреть фильм

ОККО
MPAA PG-13
Бюджет $2 000 000
Сборы в мире $16 877 870
Производство Art Pictures Studio
Другие названия
Zhara, Forróság, Kuumalaine, The Heat, Tveice, Upał, ЖаRа, Жара

Рейтинг фильма

5.0
Оцените 57 голосов
4.2 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3777 В жанре «комедия»  1060 В жанре «мелодрама»  401 В фильмах России  689 В фильмах 2006 года  69
Обновлено 6 февраля 2025

Отзывы о фильме

andersoon 2 апреля 2015, 12:51
Меня фильм разочаровал. Сюжет крайне примитивен, сам фильм очень растянут, под самый конец было очень скучно. Правда, порадовала операторская… Читать дальше…
qwerty 2 апреля 2015, 12:51
Не особо хорошо, мягко говоря, отношусь к тимати и кочетковой, но их присутствие в фильме его не испортило, факт. Фильм получился очень легким и… Читать дальше…
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Жара - смотреть в онлайн-кинотеатре

Жара

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