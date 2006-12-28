Картина уже получила негласное второе название - «Москва FM». Можно сказать, что это столичный ответ фильму о Питере и своеобразная энциклопедия современной московской жизни. В один теплый день в Москве пересекаются судьбы нескольких молодых людей. И этот день меняет жизнь каждого из них… В течение всего лишь одних суток герои побывают в модном ресторане, ночном клубе, театре, больнице, трёхэтажном пентхаусе и даже на развалинах гостиницы «Россия». Вот такое, современное «Я шагаю по Москве», получается.
Главный козырь «Жары» - это лёгкий, ироничный сценарий и звёздный актёрский состав. Пусть вас не удивляет присутствие здесь почти всей «9-ой роты». Резо Гигинеишвили был вторым режиссёром на картине Бондарчука. А по совместительству, он ещё и муж Насти Кочетковой, участницы «Фабрики звёзд». Поэтому съёмки проходили в самых актуальных столичных местах, и даже в эпизодах полно узнаваемых лиц. В роли продавщицы бутика – Светлана Бондарчук, покупательницы бутика – ди-джей Рита Митрофанова, режиссёр Тигран Кеосаян стал колоритным кавказским продавцом цветов, официантка – Ирина Рахманова, фотограф – Настя Кочеткова, а также многие, многие другие.
Москва, жаркий день лета 2006 года.Четверо школьных друзей – вернувшегося из армии Алексея, Кости – сына богатых родителей, Артура – начинающего актера и рэпера Тимати-встречаются после долгой разлуки.
Они еще не подозревают о том, что эта встреча круто изменит жизнь каждого из них... В круговороте столичной жизни сплетаются дестяки сюжетов и человеческих судеб: один из приятелей находит свою любовь, другой обретает себя в профессии, третий получает ответы на давно мучившие его вопросы...
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