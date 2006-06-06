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Червь
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Cherv

Червь, 2006

2006 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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О фильме

Сергей Кургузов только что получил звание полковника. Для 34 лет — успешная карьера, но, сообщая об этом отцу, подполковнику в запасе, он не выглядит радостным. На следующее утро он сбегает.

У Кургузова нет места, где бы он мог спрятаться. Он путешествует по стране — в поездах, на попутных машинах, без какой-либо конкретной цели. Его задача — сделать так, чтобы его не нашли как можно дольше. Где-то наверху должны произойти изменения, спровоцированне им, которых он ждет.

Люди, встреченные им в пути, живут совсем другой жизнью. Обычной. Растят детей. Болеют. Работают. Некоторые из них — смешные, некоторые — несчастные. Кто-то ищет смысл жизни, а кто-то пытается найти оправдание той жизни, которой уже живет. В финале все, похоже, разъясняется.

5.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 6 июня 2006
Премьера в мире 6 июня 2006
Режиссер
Алексей Мурадов
В ролях
Анастасия Сапожникова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Червь 1 постер
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