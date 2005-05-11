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Молодого и талантливого инженера и семьянина Алена Гетти переводят по работе в новый город. Как-то вечером молодая чета приглашает на ужин нового начальника Алена с женой. Однако семьи оказываются совершенно не похожими одна на другую: с одной стороны – молодая и образцовая, а с другой – пара, полная ненависти и отвращения.
Ужасный ужин и таинственный мертвый грызун, обнаруженный в водостоке, грозят превратить когда-то прекрасную жизнь молодых людей в ад...
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