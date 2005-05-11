Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Долина улыбок» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Лемминг
6.0
Киноафиша Фильмы Лемминг
6.0

Лемминг

, 2005
Lemming
Франция / драма, триллер / 18+
Постер фильма Лемминг
6.0

О фильме

Молодого и талантливого инженера и семьянина Алена Гетти переводят по работе в новый город. Как-то вечером молодая чета приглашает на ужин нового начальника Алена с женой. Однако семьи оказываются совершенно не похожими одна на другую: с одной стороны – молодая и образцовая, а с другой – пара, полная ненависти и отвращения.

Ужасный ужин и таинственный мертвый грызун, обнаруженный в водостоке, грозят превратить когда-то прекрасную жизнь молодых людей в ад...

В ролях

Шарлотта Гeнcбур
Шарлотта Гeнcбур
Bénédicte Getty
Лоран Люка
Лоран Люка
Alain Getty
Андре Дюссолье
Андре Дюссолье
Richard Pollock
Шарлотта Рэмплинг
Шарлотта Рэмплинг
Alice Pollock
Шарлотта Ремплоинг
Alice Pollock
Жак Боннаффе
Жак Боннаффе
Nicolas Chevalier
Véronique Affholder
Francine
Мишель Кассань
Le vétérinaire
Florence Desille
L'infirmière
Emmanuel Gayet
Le médecin de garde
Félix Gonzales
Félix, le fils du voisin
Режиссер Доминик Молль
Сценарист Жиль Маршан, Доминик Молль
Композитор Дэвид Уайтакер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 11 мая 2005
Дата выхода
8 июня 2006 Россия Кино без границ
8 июня 2006 Беларусь
8 июня 2006 Казахстан
11 мая 2005 США
8 июня 2006 Украина
11 мая 2005 Франция
Сборы в мире $3 580 017
Производство Diaphana Production, France 3 Cinéma, Canal+
Другие названия
Lemming, Leming, Due volte lei, Kuzey Faresi, Lemming: Instinto Animal, Лемминг, レミング

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Лемминг

Магия зверя
Магия зверя триллер
2019, Франция / Германия
6.0
Монах
Монах триллер
2011, Франция / Испания
6.0
Кто убил Бэмби?
Кто убил Бэмби? триллер
2003, Франция
6.0
Таинственное убийство
Таинственное убийство криминал, драма, детектив
2022, Франция / Бельгия
7.0
Новости с планеты Марс
Новости с планеты Марс комедия
2016, Франция / Бельгия
6.0
За сигаретами
За сигаретами драма, комедия
2013, Франция
6.0
Признания отпрыска века
Признания отпрыска века мелодрама, драма
2011, Франция
4.0
На семи ветрах
На семи ветрах драма
2007, Исландия
6.0
Патриоты
Патриоты боевик, драма, военный
2006, Алжир / Бельгия / Франция / Марокко
7.0
Полено
Полено комедия, сказка
2000, Чехия / Великобритания / Япония
7.0
Всё прошло хорошо
Всё прошло хорошо драма
2021, Франция
6.0
Пассажиры ночи
Пассажиры ночи драма
2022, Франция
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Касса невест
Касса невест
2026, Россия, мелодрама, комедия
Белые носки летом больше не стираю: кладу их в микроволновку на 30 секунд - снежная белизна без порошка обеспечена
Перестала намывать белые кроссовки каждый день: две капли на ватный диск – грязь и пыль почти не липнут
Бязь колется, поплин садится, сатин скользит: умные хозяйки перешли на другое постельное белье — не надо гладить и служит 10 лет
«Людям в погонах должно быть стыдно»: российские полицейские в 2026 году воротят нос от «Места встречи» из-за Высоцкого
Пока жду «Невский-8», включил этот фильм с Паламарчуком и «оплевал экран»: «Дешевая халтура», «Плагиат Джима Керри»
150 000 000 зрителей ставят лайк: в топ-3 аниме на Netflix не попал даже «Ван-Пис» – у «Титанов» и «Прокачки» дела еще хуже
Империя вернулась, логика пропала: в новых «Звездных войнах» окончательно переписали канон Хана Соло – под раздачу попал даже его сын
Тест на знание лучшего фильма Тарковского: только люди с высоким IQ верно продолжат 5 цитат из «Сталкера»
«Условный мент» мог стать вторым «Невским», но новый сезон его похоронил: «Детектив без интеллекта – помойка»
Pixar в ужасе: «Историю игрушек 5» слили в Сеть, да еще и с русской озвучкой — «не откладывайте просмотр»
«Буквально затошнило»: это свежее аниме требуют запретить в России всего за 1 серию — так не хейтили даже «Соло прокачку»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше