Молодого и талантливого инженера и семьянина Алена Гетти переводят по работе в новый город. Как-то вечером молодая чета приглашает на ужин нового начальника Алена с женой. Однако семьи оказываются совершенно не похожими одна на другую: с одной стороны – молодая и образцовая, а с другой – пара, полная ненависти и отвращения.

Ужасный ужин и таинственный мертвый грызун, обнаруженный в водостоке, грозят превратить когда-то прекрасную жизнь молодых людей в ад...