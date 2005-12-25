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Постер фильма Продюсеры
7.2
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7.2

Продюсеры

, 2005
The Producers
США / комедия, мюзикл / 18+
Постер фильма Продюсеры
7.2

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Некогда успешный театральный продюсер Макс Бялысток погряз в неудачах. Плюнув на репутацию, Макс вместе с финансовым директором Лео Блумом решает банально заработать, и вместе они придумывают план: брать кредит на постановку заведомо провального шоу и присваивать себе сэкономленные средства. Первым проектом становится «Весна для Гитлера», пьеса бывшего нациста в постановке безумного режиссера и с постаревшей секс-бомбой в главной роли. Какова будет реакция зрителя?

  • Фраза «Это было шокирующе, возмутительно, оскорбительно... и мне нравилась каждая минута этого!» из рецензии на «Весну для Гитлера» – это немного измененная цитата из рецензии на оригинальный фильм «Продюсеры» 1967 года за авторством Питера Селлерса.
  • Звезды Мэттью Бродерика и Нэйтана Лейна на Голливудской аллее славы находятся рядом друг с другом.
  • Многие актеры массовки не являются профессиональными актерами. Это люди, которые пожертвовали деньги на съемки, а взамен должны были сняться в массовке в фильме.
  • Для сцены, где Нэйтан Лейн кричит: «Никогда не вкладывай свои собственные деньги в шоу!», Мэттью Бродерик вставил затычку в ухо. 
  • За исключением Уилла Феррелла и Умы Турман, все ведущие актеры и актрисы сыграли свои роли в одноименной бродвейской постановке.

Жуликоватый театральный продюсер Макс Бялисток и его робкий бухгалтер Лео Блум придумывают идеальный план, который должен принести им целое состояние. Для этого на постановку заведомо провального спектакля нужно собрать больше денег, чем требуется. Поскольку это представление, как предполагают Макс и Лео, будет закрыто сразу после премьеры, то не нужно будет возвращать инвесторам их деньги. Для осуществления этой дерзкой затеи Макс и Лео бросаются разыскивать самую плохую пьесу на свете и в итоге находят мюзикл "Весна для Гитлера", сочиненный безумным драматургом-неонацистом Францем Либкиндом. Однако мечтам горе-продюсеров не суждено сбыться – идиотская постановка неожиданно становится хитом.

В ролях

Натан Лэйн
Натан Лэйн
Макс Биалисток
Мэттью Бродерик
Мэттью Бродерик
Лео Блум
Ума Турман
Ума Турман
Ulla
Уилл Феррелл
Уилл Феррелл
Франц Либкинд
Роджер Барт
Кармен Гиа
Гэри Бич
Roger DeBris
Дебра Монк
Lick Me-Bite Me
Дэвид Браун
Дэвид Браун
Кэти Фицджералд
Дэнни Мастроджорджо
Дэнни Мастроджорджо
Джон Ловиц
Андреа Мартин
Сценарист Мэл Брукс, Томас Миан
Композитор Glen Kelly
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 15 марта 2006
Премьера в мире 25 декабря 2005
Дата выхода
11 мая 2006 Россия Каскад 16+
11 мая 2006 Беларусь
27 января 2006 Бразилия
26 декабря 2005 Великобритания
16 марта 2006 Германия
26 сентября 2006 Дания
26 декабря 2005 Ирландия
17 марта 2006 Италия
11 мая 2006 Казахстан
25 декабря 2005 США
11 мая 2006 Украина
15 марта 2006 Франция TP
17 марта 2006 Швеция
MPAA PG-13
Бюджет $45 000 000
Сборы в мире $38 075 941
Производство Universal Pictures, Columbia Pictures, Brooksfilms
Другие названия
The Producers, Los productores, Les producteurs, Os Produtores, Producenti, Dyo treloi paragogoi, Els productors, Những Nhà Sản Xuất, Prodiuseriai, Producatorii, Producenci, Producerek, Produtsendid, The Producers - Kevät koittaa Hitlerille, The Producers - Una gaia commedia neonazista, The Producers: The Movie Musical, Δύο τρελοί παραγωγοί, Продуцентите, Продюсери, Продюсеры, プロデューサーズ（2005）, 金牌監製, 金牌製作人, 制片人, 制作人, 金牌监制, Los productores - La película musical

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 21 января 2025
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саундтрек фильма Продюсеры

Цитаты

Ulla Меня зовут Улла Инка Хансон Бенсон Янсон Таллен Халлен Свэдон Свэнсон.
Max Bialystock Как тебя зовут?
Ulla О, это моё имя. Хочешь услышать мою фамилию?
Max Bialystock У нас нет времени.

Отзывы о фильме

Oska 2 апреля 2015, 12:51
Я не смотрела, но что-то похожее уже было✊ . Тогда это получилось прикольно, интересно что будет сейчас? Должно быть ржачно✊
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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