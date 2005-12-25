Некогда успешный театральный продюсер Макс Бялысток погряз в неудачах. Плюнув на репутацию, Макс вместе с финансовым директором Лео Блумом решает банально заработать, и вместе они придумывают план: брать кредит на постановку заведомо провального шоу и присваивать себе сэкономленные средства. Первым проектом становится «Весна для Гитлера», пьеса бывшего нациста в постановке безумного режиссера и с постаревшей секс-бомбой в главной роли. Какова будет реакция зрителя?
Жуликоватый театральный продюсер Макс Бялисток и его робкий бухгалтер Лео Блум придумывают идеальный план, который должен принести им целое состояние. Для этого на постановку заведомо провального спектакля нужно собрать больше денег, чем требуется. Поскольку это представление, как предполагают Макс и Лео, будет закрыто сразу после премьеры, то не нужно будет возвращать инвесторам их деньги. Для осуществления этой дерзкой затеи Макс и Лео бросаются разыскивать самую плохую пьесу на свете и в итоге находят мюзикл "Весна для Гитлера", сочиненный безумным драматургом-неонацистом Францем Либкиндом. Однако мечтам горе-продюсеров не суждено сбыться – идиотская постановка неожиданно становится хитом.
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