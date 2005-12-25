Жуликоватый театральный продюсер Макс Бялисток и его робкий бухгалтер Лео Блум придумывают идеальный план, который должен принести им целое состояние. Для этого на постановку заведомо провального спектакля нужно собрать больше денег, чем требуется. Поскольку это представление, как предполагают Макс и Лео, будет закрыто сразу после премьеры, то не нужно будет возвращать инвесторам их деньги. Для осуществления этой дерзкой затеи Макс и Лео бросаются разыскивать самую плохую пьесу на свете и в итоге находят мюзикл "Весна для Гитлера", сочиненный безумным драматургом-неонацистом Францем Либкиндом. Однако мечтам горе-продюсеров не суждено сбыться – идиотская постановка неожиданно становится хитом.